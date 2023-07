Cosenza, autotrasportatore che intralciava la circolazione aggredisce due vigili urbani

COSENZA – “Condanno fermamente la deprecabile aggressione, verificatasi ieri in via Pasquale Rossi, a due appartenenti al corpo dei vigili urbani della città che stavano svolgendo il proprio dovere, da parte di un autotrasportatore che intralciava la circolazione“. Così il Sindaco Franz Caruso, che ha stigmatizzato quanto accaduto ieri ed esprimendo la sua solidarietà ai due operatori della Polizia Municipale.

I due istruttori sono stati aggrediti dall’uomo alla richiesta di esibizione dei documenti, perché il suo mezzo intralciava la circolazione. Il tutto davanti gli occhi increduli di passanti ed automobilisti. I due malcapitati hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari mentre sul posto sono giunti he gli altri agenti che hanno identificato e denunciato l’autotrasportatore.

“Atti intollerabili che meritano adeguati sanzioni”

“Il corpo dei vigili urbani e chi ne fa parte merita profondo rispetto – ha commentato Franz Caruso – perché rappresenta il punto di riferimento più immediato dei cittadini e di chi arriva in città per le più diverse ragioni. Non consentiremo, pertanto, a nessuno di assumere atteggiamenti come quello di ieri che non solo non tengono in debita considerazione chi sul nostro territorio è impegnato a far rispettare le norme del codice della strada, ma sconfinano in atti intollerabili che meritano di essere adeguatamente sanzionati e perseguiti”.

“Colgo l’occasione – ha aggiunto Caruso- per ringraziare anche gli altri colleghi dei due malcapitati vigili che sono prontamente accorsi sul posto e con ammirevole spirito di abnegazione si sono prodigati in loro aiuto identificando l’autore del deprecabile gesto. Chiedo, infine, ai cittadini di collaborare con i nostri vigili che da qualche mese sono impegnati in una serie di attività di controllo e di servizi esterni finalizzati a rendere la città più ordinata, più vivibile e più disciplinata”.