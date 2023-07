COSENZA – Un incendio è divampato questa mattina poco prima delle 11, nel deposito della sede dell’Amaco di Cosenza, la società che si occupa del trasporto pubblico in città. Un fumo denso e una nube nera si sono levati dall’area di via Popilia, visibili anche da Rende. L’incendio ha interessato diversi autobus, pare almeno 5, che erano parcheggiati all’interno del cortile dell’azienda. Secondo quanto emerso erano in corso dei lavori su alcuni mezzi, destinati alla demolizione e potrebbe essere stata una scintilla ad innescato le fiamme ma le cause sono in corso d’accertamento.

Una persona, dipendente dell’Amaco e addetto del deposito, è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo che in quel momento stava lavorando su un bus alimentato a metano, ha riportato diverse ustioni. Soccorso dai sanitari dell’automedica della Misericordia di Cosenza, è stato trasferito in ospedale all’Annunziata. Sul posto si sono precipitati anche carabinieri, polizia e guardia di finanza. L’incendio dopo aver interessato un primo mezzo si è propagato ad altri quattro autobus degli otto parcheggiati nel piazzale tutti in fase di dismissione. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando sul posto.