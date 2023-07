Cosenza: autobus in fiamme nel cortile dell’Amaco, un ferito

COSENZA – Incendio questa mattina nella sede dell’Amaco di Cosenza, la società che si occupa del trasporto pubblico in città. Un fumo denso e una nube nera si sono levati dall’area di via Popilia, visibili anche da Rende. L’incendio ha interessato diversi autobus, pare 4 o 5, che erano parcheggiati all’interno del cortile dell’azienda. Secondo quanto emerso erano in corso dei lavori su alcuni mezzi, alcuni dismessi, e probabilmente una scintilla potrebbe aver innescato le fiamme.

Una persona è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato ustioni, e soccorsa dai sanitari dell’automedica della Misericordia di Cosenza, è stata trasferita in ospedale all’Annunziata. Sul posto si sono precipitati anche carabinieri, polizia e guardia di finanza. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco impegnati anche a spostare gli altri autobus parcheggiati nelle vicinanze.