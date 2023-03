Cosenza, auto finisce contro il muro. Incidente sulla rampa d’accesso della A2

COSENZA – Un incidente autonomo, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato intorno all’ora di pranzo lungo la rampa d’accesso della A2 del Mediterraneo a Cosenza, in direzione Reggio Calabria. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha visto coinvolta una sola vettura, una Nissan Micra.

L’auto, probabilmente dopo essere sbadata, è finita contro il muro che delimita la corsia di immissione. Sul quel tratto di strada l’asfalto risultava viscido a causa della pioggia che sta cadendo dalla mattina su buona parte del cosentino. A bordo dell’auto due persone, una di loro rimasta lievemente contusa.