Cosenza: auto contro un muretto, l’incidente all’alba nei pressi del bivio di Donnici

COSENZA – Un incidente stradale autonomo si è verificato questa mattina all’alba, intorno alle 6, nei pressi del bivio di Donnici. La dinamica è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto per gli accertamenti di rito, insieme ad un’ambulanza della Misericordia di Cosenza e ai vigili del fuoco.

Secondo quanto emerso il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un muretto e danneggiando anche una recinzione in ferro di un’abitazione. Si registra infatti il ferimento di una sola persona che fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni. Il traffico sul posto non ha subito particolari disagi.