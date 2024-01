Cosenza, Auser “Senza Confini”: restituire un sorriso a chi lo ha perduto

COSENZA – Restituire un sorriso a chi lo ha perduto. Potrebbe chiamarsi così l’obiettivo dell’Ambulatorio Auser “Senza Confini” di Via Milelli a Cosenza, nel cuore del quartiere storico della Riforma. Infatti, grazie al processo virtuoso messo in atto dall’Auser territoriale di Cosenza, presieduto da Luigi Campisani, le attività si moltiplicano e cercano nuove sponde professionali. Il centro è riconosciuto come un’opportunità ed una speranza sul nostro territorio per la realizzazione dell’accoglienza e l’integrazione non solo dei migranti, ma anche dei senza fissa dimora, dei cittadini poco abbienti e di tutti quelli che non godono di tutti i diritti fondamentali per una società civile ed evoluta.

“Il volontariato è soprattutto azione – ha precisato la presidente della sezione cosentina ANDI (Associazione nazionale dentisti italiani), Dr.ssa Maria Vittoria del Console. In questa direzione, va la nostra scelta di supportare congiuntamente al Dr. Giuseppe Guarnieri, presidente CAO (Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri) della provincia di Cosenza, le attività professionali della parte specialistica della sede Auser del nostro capoluogo. ANDI – sottolinea Del Console – lavora a livello nazionale a progetti di assistenza odontoiatrica anche nei Paesi più poveri del Mondo. La solidarietà è uno dei nostri capisaldi.” Sulla stessa onda anche il presidente degli iscritti all’albo degli odontoiatri Dr. Giuseppe Guarnieri: “la consegna del materiale e di piccole attrezzature alla dr.ssa Raffaella Formisani, collega e responsabile odontoiatrica dell’ambulatorio, necessari all’assistenza e alle cure dentistiche dei migranti e dei cittadini italiani in stato di bisogno, è qui grazie alle donazioni di colleghi odontoiatri e del sindacato ANDI Cosenza , che hanno accolto il mio appello e quello della CAO ed ai quali va il mio ringraziamento per la loro generosità.

Questo ambulatorio rappresenta un’esperienza meritoria – chiosa il presidente Guarnieri – che necessita attenzione, sostegno, e piena condivisione”. “Il volontariato odontoiatrico e solidale – aggiunge Raffaella Formisani – diventa una sfida da raccogliere e da far crescere, specie in tempi così difficili ed incerti, non solo per i cittadini extracomunitari ma anche per tantissimi italiani appartenenti a fasce economiche sempre più svantaggiate”.