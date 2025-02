Cosenza, attivato al Poliambulatorio di via Popilia il nuovo ambulatorio di oculistica sociale

- Advertisement -

COSENZA – Attivato a Cosenza, il nuovo Ambulatorio di oculistica sociale grazie al Programma Nazionale Equità nella Salute, previsto nell’Accordo di Partenariato dell’Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027 e che riguarda sette regioni tra cui la Calabria dove si registrano, rispetto al resto del Paese, minori livelli di soddisfacimento dei cosiddetti LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e maggiori difficoltà finanziarie e organizzative nella gestione del servizio sanitario. Per perseguire la promozione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, infatti, è necessario sia che i servizi sanitari garantiscano la qualità delle prestazioni erogate (azioni di sistema) sia che l’organizzazione sanitaria includa attivamente le fasce più vulnerabili della popolazione, che subiscono più frequentemente e gravemente gli effetti delle barriere di accesso economiche, sociali e culturali.

Ambulatorio di oculistica sociale al Poliambulatorio di Via Popilia

Per questo motivo, grazie all’accordo tra l’Asp di Cosenza e l’INMP (istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà) che ha fornito tutte le attrezzature, formato gli operatori del Poliambulatorio supportandoli nelle procedure d’accesso al servizio per quei pazienti che hanno diritto dal punto di vista socio sanitario, sarà consentito alle fasce più vulnerabili della popolazione la fornitura di occhiali da vista. L’ambulatorio di oculistica sociale è stato attivato presso il Poliambulatorio situato di via Popilia. L’assegnazione degli occhiali da vista avverrà secondo specifici criteri di assegnazione e priorità, rispettando una graduatoria costituita in base al punteggio assegnato nella valutazione clinica.

I requisiti economici i criteri per la fornitura degli occhiali

Due i criteri per fare richiesta quello economico e clinico. Il primo riguarda le persone con un ISEE inferiore a 10mila euro l’anno, cittadini in possesso dei tesserini STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) o ENI (cittadini comunitari), e persone in situazione di indigenza attestate dai servizi sociali. Il criterio clinico contempla: miopia, astigmatismo, ipermetropia, presbiopia eventualmente associati a deficit della mobilità oculare.

Info e Prenotazioni

La prenotazione della visita oculista deve avvenire attraverso il CUP, previa prescrizione da parte del medico di medina generale o del pediatra di libera scelta. Per la verifica dei requisiti economici, occorre presentare la documentazione (iSEE in corso di validità) ogni martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 recandosi al terzo piano del Poliambulatorio di via Popilia.