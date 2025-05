- Advertisement -

COSENZA – «È inaccettabile! L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso brilla ancora una volta per la sua assenza. Oggi, durante un’importante commissione dedicata al personale comunale, alla presenza di tutti i tirocinanti di inclusione sociale (Tis), nessun rappresentante dell’amministrazione si è presentato, confermando un atteggiamento di totale disinteresse verso il futuro di questi lavoratori e delle loro famiglie».

Inizia così la nota a firma dei consiglieri comunali di Cosenza, appartenenti ai gruppi consiliari di minoranza: Francesco Caruso, Francesco Cito, Giuseppe D’Ippolito, Alfredo Dodaro, Francesco Luberto, Ivana Lucanto, Antonio Ruffolo, Francesco Spadafora e Michelangelo Spataro. Il riferimento è alla questione relativa ai 48 tirocinanti di inclusione sociale che prestano servizio al comune di Cosenza e, per come denunciato dalla minoranza, abbandonati dall’amministrazione definita «silente».

«Ribadiamo con maggiore determinazione – spiegano – quanto già espresso il 24 aprile scorso: il Comune di Cosenza deve partecipare immediatamente alla manifestazione di interesse pubblicata dalla Regione Calabria per la stabilizzazione dei Tis. L’opportunità del voucher economico di 25mila euro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato, che potrebbe essere incrementato fino a 35-40mila euro, rappresenta una straordinaria occasione che non può essere ignorata».

«Il Comune di Cosenza conta attualmente 48 tirocinanti. In un momento in cui l’amministrazione ha programmato i concorsi e si prevede un alto numero di pensionamenti, un comportamento omissivo o dilatorio è tanto inaccettabile quanto incomprensibile. Come sottolineato dagli stessi tirocinanti in una nota, “è inconcepibile pensare che dopo anni di servizio nei settori più cruciali dell’Ente, queste persone vengano lasciate a casa, magari nella vana speranza che intervenga lo Stato centrale – intervento che non ci sarà, come già confermato».

«I tirocinanti hanno più volte richiesto un incontro urgente con il Sindaco, senza mai ricevere risposta. Questo silenzio istituzionale è intollerabile e dimostra la totale mancanza di rispetto nei confronti di questi lavoratori».

«Va evidenziato che, a differenza di altri comuni della provincia, Cosenza è nelle condizioni di poter procedere con le assunzioni, sia per il fabbisogno legato ai pensionamenti imminenti, sia per la situazione finanziaria dell’ente, a prescindere dal contributo regionale. Stabilizzare questi lavoratori rappresenterebbe un atto di responsabilità concreta e un segnale politico e istituzionale importante. Dare disponibilità oggi significa agevolare il percorso complessivo di stabilizzazione. Come consiglieri di minoranza, chiediamo al sindaco Franz Caruso di partecipare alla manifestazione di interesse, che non è vincolante, senza ulteriori rinvii o tergiversazioni. Nel frattempo – concludono i consiglieri di minoranza -, esprimiamo la nostra piena solidarietà ai tirocinanti che, svolgono da anni attività anche oltre le loro strette mansioni utili per il nostro Ente senza contratto, senza tutele e senza certezze, per le quali sarebbe ora di un riconoscimento. Il momento di agire è adesso. Il tempo delle attese e dei silenzi è finito».