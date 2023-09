Cosenza, assemblea dell’Unione Nazionale delle Camere civili

COSENZA – Dal 28 al 30 settembre prossimi, a Cosenza e Rende si svolgerà l’assemblea nazionale dell’UNCC, Unione Nazionale delle Camere civili. Sedi degli incontri saranno il centro Congressi “B. Andreatta” dell’Unical e il Teatro “A. Rendano” di Cosenza. L’UNCC, quale organismo maggiormente rappresentativo dell’avvocatura civilista, è un’associazione apartitica e senza scopo di lucro che, nell’attività di rappresentanza unitaria degli avvocati civilisti, attua iniziative rivolte a dar voce anche alle istanza di giustizia dei cittadini nel settore del diritto civile, al migliore funzionamento della giustizia, al rafforzamento della consapevolezza del ruolo costituzionale e sociale del difensore, attraverso iniziative legislative e formative, promozione di studi e ricerche, ascolto in sede legislativa.

Per la portata dell’evento è invitato il ministro della giustizia Carlo Nordio e si sta lavorando con la segreteria per un collegamento da remoto. È la prima volta che l’evento, a carattere nazionale, viene organizzato sul territorio calabrese e peraltro da una Camera Civile di giovane costituzione che ha coinvolto l’UNICAL, attraverso il dipartimento Dispes (Dipartimento scienze politiche economiche e sociali) che si è attivato nell’ambito delle attività di terza missione. Il direttore del dipartimento prof. Ercole Giap Parini e i professori Enzo Ferrari e Daniele D’Alessandro saranno presenti nelle due sezioni di lavoro con proprie relazioni. L’evento è stato fortemente voluto dalla Camera Civile di Cosenza, dall’avv. Marietta De Rango, consigliera UNCC e presidente onoraria e dalla presidente in carica della Camera cittadina, avv. Tiziana Broccolo.

L’Assemblea nazionale dell’Unione Nazionale delle Camere Civili avrà come tema “L’avvocato fra tutela dei diritti obblighi di solidarietà e ragioni di efficienza” e si articolerà su due sessioni scientifiche:

– “L’avvocatura nella società”

– “Il linguaggio dell’avvocatura fra chiarezza e sinteticità”.

Prevista anche una tavola rotonda con la partecipazione dei presidenti nazionali degli organismi di rappresentanza dell’avvocatura e delle altre associazioni a carattere nazionale vicine alla giustizia civile. Gli altri momenti saranno dedicati all’approfondimento di temi scientifici e normativi che esiteranno in mozione destinate ad indirizzare l’attività e le iniziative annuali dell’Unione. Il tema dell’incontro è una sintesi degli scopi dell’associazione che ha fra i suoi fini il rafforzamento del ruolo dell’avvocatura quale garante dell’attuazione dei diritti fondamentali dei cittadini.

I lavori saranno presieduti dall’Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi, Presidente UNCC; sono previsti i saluti istituzionali delle massime autorità e gli interventi di accademici magistrati ed esponenti dell’avvocatura nazionale e cittadina che si occupano dei vari ambiti che coinvolgono il tema dell’Assemblea. Per il valore scientifico, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza ha concesso il patrocinio e ai partecipanti avvocati i crediti formativi per l’aggiornamento professionale.

I congressisti, superiori a centocinquanta unità, che parteciperanno all’assemblea finale con diritto di voto sono i presidenti delle camere civili di tutta Italia ed i delegati, possono partecipare tutti gli avvocati iscritti alle camere che ne facciano richiesta, e sul territorio l’evento è aperto a tutti gli avvocati e cittadini interessati. La scelta di luoghi di significativo interesse artistico e culturale, individuati come location del congresso, è diretta a dare di Cosenza e Rende un’immagine, non scontata, di città d’arte, di cultura e di modernità ed efficienza oltre che di ospitalità esperta e curata. I congressisti risiederanno e si muoveranno sul territorio di Cosenza e Rende, fra la città universitaria e la città vecchia. La localizzazione così dinamica offrirà ulteriori spunti di conoscenza del territorio anche per gli accompagnatori non interessati ai lavori congressuali che saranno impegnati in un percorso di visita guidata all’Università della Calabria e nella città di Cosenza con le sue realtà museali (pinacoteca Palazzo Arnoni, Museo dei Bretti e degli Enotri, castello Normanno Svevo).

PROGRAMMA

Giovedì 28 Settembre

Saluti istituzionali

Avv. Tiziana Broccolo – Presidente Camera Civile di Cosenza “Stefano Rodotà”

Prof. Nicola Leone – Magnifico Rettore Università della Calabria

On. Roberto Occhiuto – Presidente Regione Calabria

Avv. Franz Caruso – Sindaco di Cosenza

Dott.ssa Gabriella Reillo – Presidente Corte Appello Catanzaro

Dott.ssa Maria Luisa Mingrone – Presidente Tribunale di Cosenza

Avv. Ornella Nucci – Presidente Consiglio Ordine Avvocati Cosenza

h. 15,15 Relazione introduttiva

Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi

Presidente Unione Nazionale Camere Civili

h. 15,45 I SESSIONE

L’AVVOCATURA NELLA SOCIETA’

Interventi

L’avvocatura e il potere

Prof. Ercole Giap Parini – Direttore dipartimento DISPES Unical

L’avvocatura e il mondo degli affari

Avv. Francesco Marotta – Ernst & Young Restructuring law leader

L’avvocatura e la Pubblica Amministrazione

Avv. Enzo Paolini – Comitato Scientifico Fondazione Scuola Forense Cosenza

L’avvocato nell’era digitale

Avv. Marco Di Benedetto – Consigliere Unione Nazionale Camere Civili

L’avvocatura e il Mezzogiorno

Avv. Marietta De Rango – Consigliere Unione Nazionale Camere Civili

Modera: Avv. Roberto Fusco – Consigliere Unione Nazionale Camere Civili

h. 17,15 II SESSIONE

IL LINGUAGGIO DELL’AVVOCATURA TRA CHIAREZZA E SINTETICITÀ:

Interventi

Dott.ssa Adelaide Amendola – Presidente Prima Sezione della Corte di Cassazione

Avv. David Cerri – Docente esterno Università di Pisa

Prof. Maria Vittoria Dell’Anna – Associata di Linguistica Italiana Università del Salento

Prof. Avv. Enzo Ferrari – Ordinario di diritto privato Dipartimenti di Scienze Politiche UNICAL

Avv. Alberto Del Noce – Vicepresidente Unione Nazionale Camere Civili

Modera: Avv. Barbara Masserelli – Segretario Unione Nazionale Camere Civili

Venerdì, 29 settembre 2023

Centro Congressi Aula Magna – Università della Calabria

h. 9,00 Registrazione dei partecipanti

h. 9,30 TAVOLA ROTONDA

L’AVVOCATO TRA TUTELA DEI DIRITTI, OBBLIGHI DI SOLIDARIETA’ E RAGIONI DI

EFFICIENZA

Sono stati invitati

– Prof. Carlo Nordio – Ministro della Giustizia

– Avv. Francesco Paolo Sisto – Vice Ministro della Giustizia

Partecipano:

– Avv. Francesco Greco – Presidente del Consiglio Nazionale Forense

– Avv. Accursio Gallo – Segretario dell’Organismo Congressuale Forense

– Avv. Vito Caldiero – Consigliere Cassa Forense

– Avv. Tatiana Biagioni – Presidente AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani

– Avv. Tiziana Broccolo – Presidente Camera Civile di Cosenza

– Avv. Grazia Ofelia Cesaro Presidente UNCM Unione Nazionale Camere Minorili

– Avv. Giampaolo di Marco – Segretario Associazione Nazionale Forense

– Avv. Gianni Di Matteo – Presidente Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi

– Avv. Ornella Nucci – Presidente Consiglio Ordine Avvocati Cosenza

– Avv. Francesco Paolo Perchinunno – Presidente AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati

– Avv. Virginio Angelini – Vicepresidente Unione Nazionale Camere Civili

Modera

Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi Presidente Unione Nazionale Camere Civili

h. 14,30 Relazione del PRESIDENTE

Relazione del SEGRETARIO

INTERVENTI delle CAMERE

h. 18,30 Fine lavori

h. 20,30 Cena – Ristorante Fellini a Cosenza

Sabato 30 settembre 2023

Teatro Alfonso Rendano – Cosenza

h. 9,00 Registrazione dei partecipanti

h. 9,30 RELAZIONE DEL TESORIERE E BILANCIO

MODIFICHE STATUTARIE

INTERVENTI DELLE CAMERE

E VOTAZIONI MOZIONI