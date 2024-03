Cosenza, assemblea annuale dei Periti Agrari. Approvato il bilancio consuntivo 2023 e quello preventivo 2024

COSENZA – I Periti Agrari e Laureati della provincia di Cosenza si sono ritrovati sabato 23 marzo, presso i locali della Griglieria Masseria Forciniti, siti in via Brenta, 11 a Cosenza, per l’Assemblea ordinaria annuale per l’approvazione del bilancio consuntivo 2023 e di quello preventivo per l’annualità 2024. L’assemblea si è aperta con la relazione del Presidente del Collegio, Cataldo Maio, che ha riassunto le attività del 2023 ed illustrato i dati del bilancio chiuso, per l’ennesima volta, in positivo. In particolare si è soffermato sul consolidamento dei rapporti con le amministrazioni locali e sui nuovi rapporti di collaborazione e sinergie avviate con altri enti ed organizzazioni. “In questo nuovo anno, ha detto, il Collegio ha voluto lavorare per il futuro dei nuovi iscritti, imbastendo opportunità a lungo termine con gli Istituti scolastici e creando nuove opportunità lavorative per i giovani del Collegio”.

Il presidente si è detto inoltre molto soddisfatto della numerosa partecipazione degli iscritti e dei riscontri positivi ricevuti in merito all’approvazione del bilancio e delle nuove attività svolte e annunciate durante l’assemblea. “Il Collegio, ha concluso, ogni anno si arricchisce sempre più di nuove figure giovani e professionali e questo non può che renderci orgogliosi”. Nella seconda parte dell’assemblea gli iscritti hanno potuto prendere visione del bilancio, approvandolo all’unanimità. “Ciò, ha detto ancora Maio, comprova come i processi di gestione siano fortemente condivisi da tutti”. A seguire, l’intervento del segretario Edmondo Minisci, che ha sottolineato invece l’importanza della professione del Perito Agrario all’interno dell’area Calabrese e non solo; evidenziato come sia fondamentale porre l’attenzione sulle grandi aziende in crescita sul territorio regionale nonché sulla forte richiesta di nuove figure professionali, per come emerso dalla propria esperienza personale di presidente di una OP ortofrutticola calabrese.

Nell’ultima parte, gli iscritti hanno avuto la possibilità di intervenire e di porre all’attenzione del Collegio svariate proposte come: l’intensificazione degli sviluppi professionali nel corso degli anni; l’importanza di inserirsi nei tavoli tecnici; come creare comunicazione attraverso il sito del Collegio e altri metodi di comunicazione efficaci per coinvolgere l’interesse di tutti gli iscritti e della filiera agricola. Nel corso dell’assemblea sono inoltre intervenute altre figure professionali che hanno avuto modo di esporre la propria esperienza professionale e fornire un’opinione e nuove idee al Collegio, funzionali alla crescita dello stesso. Nel contempo si è dato modo anche ai nuovi iscritti di far tesoro delle esperienze che le figure professionali hanno sviluppato all’interno del Collegio nel corso degli anni. L’assemblea si è conclusa con la consegna dei timbri professionali ai nuovi Periti Agrari della Provincia di Cosenza: Per. Agr. Alfredo Sgullo; Per. Agr. Francesco Caravetta e del Per. Agr. Dario Gagliardi. A seguire un rinfresco e un pranzo augurale di buon lavoro, foriero di ulteriori incontri di approfondimento professionale.