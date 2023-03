Cosenza: assegno di maternità, aumenta l’importo con la rivalutazione 2023

COSENZA – Per l’anno 2023 sono state rivalutate le misure e i requisiti economici dell’assegno di maternità ‘una tantum‘ a carico dei Comuni ed erogati dall’INPS di appartenenza. Gli aventi diritto riceveranno nel 2023 l’assegno di maternità dei Comuni, secondo il nuovo importo individuato in seguito alla revisione annuale.L’assegno nella misura intera sarà pari a 383,46 euro mensili, per un massimo di 5 mensilità. La domanda per ottenere tale beneficio deve essere presentata entro sei mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento preadottivo.

Il comune di Cosenza comunica che l’assegno spetta per ogni figlio nato e per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, in presenza di specifici requisiti. In seguito alla rivalutazione per l’anno 2023 aumenta l’importo dell’assegno di maternità dei Comuni, che viene fissato a 383,46 euro mensili, rispetto ai 354,73 euro dello scorso anno. Si tratta del sostegno economico che viene concesso per le nuove nascite o adozioni, dal Comune di residenza ed erogato dall’INPS per specifici soggetti che rientrano nei requisiti indicati dall’articolo 74 del decreto legislativo n. 151 del 2001. L’importo dell’assegno viene rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati individuato dall’ISTAT.

Requisiti

Essere disoccupati, essere residenti nel Comune di Cosenza; trovarsi in una delle seguenti condizioni: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea; cittadinanza non comunitaria con permesso di soggiorno di lungo periodo o indeterminato; cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria; cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso di soggiorno unico di lavoro. Nascita / adozione / affidamento preadottivo del bambino avvenuta nel corso dell’anno 2023;

Non beneficiare di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro Ente previdenziale salvo il caso in cui l’importo mensile percepito sia inferiore alla cifra mensile percepito dell’assegno soprarichiamato; essere in possesso di un valore ISEE pari o inferiore ad € 19.185,13. Documentazione da presentare: estratto o certificato di nascita del bambino/a; attestazione ISEE rilasciata ai sensi del DPCM n. 159/2013; • Copia documento di riconoscimento valido;

per gli extra-comunitari copia del permesso di soggiorno; codice IBAN intestato o cointestato alla beneficiaria per l’accreditamento dell’assegno tramite bonifico bancario o postale o libretto postale. La domanda di Richiesta di concessione dell’assegno di maternità, utilizzando il modulo allegato, potrà essere presentata tramite una delle seguenti modalità: PEC all’indirizzo: comunedicosenza@superpec.eu.