Cosenza, “aspettiamo senza avere paura, domani. back to home”: la solidarietà fa il sold out

COSENZA – Immensa partecipazione ed emotività hanno segnato la serata del concerto solidale “Aspettiamo senza avere paura, domani. Back to home”, che si è tenuto sabato 9 marzo nel Duomo di Cosenza, organizzato dalla Fondazione Lilli Funaro in occasione del suo ventesimo anniversario.

Lo spettacolo, una produzione di Scena Verticale, è un emozionante omaggio a Lucio Dalla, ideato e scritto da Daniele Moraca, Sasà Calabrese, Dario De Luca, accompagnati da Francesco Montebello e Roberto Musolino, in cui musica e teatro si fondono, e che con vera sincerità ha appassionato il pubblico.

Le canzoni e le parole di Dalla hanno preso vita nello scenario della cattedrale di Santa Maria Assunta di Cosenza che per la prima volta ha aperto le sue porte ad uno spettacolo di questo genere. Il luogo perfetto per quei racconti, per quegli aneddoti della vita di Dalla, soprattutto per il senso delle sue canzoni straordinarie che, tra le navate e i banchi del Duomo, si sono materializzate come un vangelo laico. Un percorso ascendente, culminato con l’ingresso, dal fondo della navata, delle note della fisarmonica di Salvatore Cauteruccio, che sono andate a fondersi in “Caruso”, nell’acclamazione generale del pubblico.

Il sold out è stato la testimonianza dell’entusiasmo e dell’attenzione che la città di Cosenza ha riservato a questo evento straordinario. Circa cinquecento persone, hanno infatti riempito l’intera navata centrale del Duomo.

Michele Funaro della Fondazione Lilli ha dichiarato: “Siamo incredibilmente commossi per la risposta del pubblico a questo concerto e grati a Don Luca Perri, rettore della Cattedrale, per averci accolto. In vent’anni di impegno nel nome di Lilli abbiamo visto, anche questa volta, la nostra comunità unirsi in un gesto di solidarietà straordinario. Questa è la testimonianza del potere dell’arte nel portare speranza e sostegno a chi ne ha bisogno”.

Lucio Dalla, nel brano “Canzone”, scritto per lui da Samuele Bersani nel 1996, ha affidato a ‘canzone’, come fosse una personificazione, una missione. Lo ha fatto esortandola ad andare “per le strade tra la gente”. È infatti quello che, come ‘canzone’, la giovane Lilli continua a fare, attraverso la sua famiglia e la Fondazione che da vent’anni porta il suo nome, occupando uno spazio sempre più grande nel cuore dei tanti che partecipano alla causa benefica.

Il ricavato della serata, ancora una volta, è finalizzato al finanziamento di borse di studio e progetti di ricerca per la cura del cancro, continuando così l’importante lavoro della Fondazione nel supportare giovani e meritevoli ricercatori calabresi.

L’evento, con il supporto organizzativo di Piano B, rientra nel progetto “CON LILLI PER UNA CALABRIA SOLIDALE E ACCOGLIENTE” finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 nonché il brand “Calabria straordinaria”, a valere sull’“Avviso pubblico Attività Culturali 2022” della Regione Calabria.