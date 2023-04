Cosenza, asilo nido di Via Saverio Albo: la Giunta approva il progetto di fattibilità

COSENZA – Una struttura estremamente all’avanguardia, pensata per garantirne la piena fruibilità a tutti e quindi con caratteristiche architettoniche pienamente inclusive per le persone con disabilità. La nuova struttura sarà realizzata grazie ai fondi del PNRR e segnatamente grazie a quelli che l’Amministrazione comunale è riuscita ad intercettare dopo il buon esito del bando cui ha preso parte e che rientrava nel novero di quelli della tipologia “Futura- La Scuola per l’Italia di domani”, pubblicati dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito dei programmi di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il finanziamento complessivo proviene da risorse comunitarie disponibili nel PNRR, Missione 4 Istruzione e Ricerca.

“Il nuovo asilo nido – ha commentato il Sindaco Franz Caruso – sarà una struttura moderna, sicura, funzionale e particolarmente accogliente che potrà ospitare fino a 40 bambini ed anche in virtù della sua collocazione strategica, perseguirà l’obiettivo del potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, con un significativo aumento in città dei posti destinati agli asili nido, in special modo in un quartiere, quello di San Vito-Alto-Serra Spiga-via degli Stadi che, proprio per la sua caratterizzazione di tipo residenziale pubblica, presenta una significativa richiesta di posti in asili nido pubblici. Particolare sarà, infatti – ha proseguito il primo cittadino – l’attenzione per quelle famiglie che risiedono in questa zona disagiata che l’Amministrazione comunale, attraverso una serie di interventi di riqualificazione che sta portando avanti – e l’asilo di via Saverio Albo ne è l’esempio – sta rivalutando, contribuendo a cambiarne il volto.

Agli asili nido è demandata, infatti, la delicata funzione di irrinunciabili presidi sociali in grado di prevenire situazioni di povertà educativa e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie e delle donne in particolare. Nella nuova struttura saranno, inoltre, assicurati profili di ecosostenibilità energetica ed ambientale garantiti anche dal fatto di privilegiare l’utilizzazione di materiali ecocompatibili e riciclati. Sono grato – ha aggiunto il Sindaco Franz Caruso – all’Assessore ai lavori pubblici Damiano Covelli e a tutto il suo staff tecnico per l’obiettivo che ci apprestiamo a raggiungere. L’asilo nido di via Saverio Albo sarà, infatti, un esempio di sostenibilità per l’intero territorio, anche in virtù delle soluzioni tecnologiche avanzate che saranno adottate allo scopo di assicurare l’ottimizzazione dei consumi energetici e livelli significativi di comfort”.

Dopo l’approvazione in giunta del progetto di fattibilità, le successive tempistiche – indicate dall’Assessore Covelli – prevedono l’avvio immediato della gara e, entro il prossimo 31 maggio, l’aggiudicazione dei lavori che inizieranno subito dopo. La conclusione dei lavori di realizzazione della struttura è prevista entro il 31 dicembre 2025. Il nuovo asilo avrà spazi dedicati alla mensa, al riposo e alle attività educative. Una struttura rispondente alle più dinamiche e moderne indicazioni per la crescita e la formazioni dei bambini. L’intervento si svilupperà su un unico livello, in gran parte dedicato ai bambini e costituito da due unità funzionali, da un vano comune di ingresso e accoglienza e dai servizi igienici. Lo spazio esterno, prevalentemente a verde e ad uso esclusivo dei bambini, favorirà le attività all’aperto.