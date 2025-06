Cosenza: asili nido comunali, Bianca Rende «servono arredi e programmazione immediata per aprire»

- Advertisement -

COSENZA – Serve un’azione immediata per garantire l’apertura puntuale dei nuovi asili nido comunali. È quanto chiede la capogruppo Bianca Rende, intervenuta dopo aver partecipato all’assemblea organizzata dal sindacato USB e dal collettivo LA BASE insieme alle operatrici dei nidi. L’obiettivo: sollecitare l’Amministrazione Comunale ad accelerare l’acquisto degli arredi e avviare subito la programmazione per il prossimo anno scolastico.

“È urgente procedere con gli allestimenti e con la pubblicazione dell’avviso per le iscrizioni – ha dichiarato Rende –. La mancanza di chiarezza e i ritardi stanno generando apprensione tra le famiglie, mentre in altri comuni le iscrizioni sono già aperte”. I due nuovi nidi potrebbero accogliere circa 190 bambini tra 0 e 3 anni, rispondendo a un’esigenza molto sentita sul territorio, soprattutto da parte delle madri lavoratrici.

Bianca Rende sottolinea anche l’importanza di offrire certezze alle lavoratrici del settore: “programmare in tempi utili vuol dire garantire loro un reddito più stabile e dignitoso, anche attraverso un aumento delle ore di lavoro. Ma per farlo serve una gestione efficace e tempestiva del servizio”. Infine l’auspicio ad un passaggio formale nella Commissione consiliare competente e una rapida pubblicazione dell’avviso per la gestione pluriennale dei nidi comunali, in modo da offrire un servizio di qualità, stabile e realmente utile per la conciliazione vita-lavoro: “un’amministrazione attenta ai bisogni dei cittadini – ha concluso – non può lasciare nell’incertezza le famiglie che contano sull’accesso a un servizio pubblico essenziale”.