Cosenza, arriva il trenino turistico nel centro storico: una parte del ricavato andrà in beneficenza

COSENZA – «Sabato 21 ottobre verrà inaugurato il progetto “Le Petit Train: in giro per il centro storico di Cosenza a bordo del trenino turistico”. Il trenino turistico “Le Petit Train” scenderà da Lorica per portare in giro per il centro storico di Cosenza quanti, con un contributo di 5,00 euro, vorranno aderire all’iniziativa il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione IoNoi Odv a sostegno dei laboratori “Progettiamo Autonomia” – L’annuncio dell’assessore Francesco De Cicco sulla sua pagina facebook.

Il progetto, sostenuto dall’Assessore De Cicco e patrocinato dal Comune di Cosenza, accompagnerà tutte le festività natalizie, con la comunicazione successiva di tutte le date.

Il trenino sarà operativo dalle 10.00 fino alle 19.00, in orario continuato e, partendo dal Comune proseguirà il suo giro, di circa 30/40 minuti, per il centro storico passando per le strade acciottolate di Corso Telesio raggiungerà infatti la Villa Vecchia per poi proseguire fino a Portapiana non prima di aver goduto dell’incantevole veduta panoramica della città.

La colonna sonora di questo viaggio speciale nel cuore della città antica sarà la musica calabrese e, se le condizioni meteo lo consentiranno, per la gioia dei più piccini saranno presenti le mascotte di Topolino, Minnie, Paperino e Paperina.»