Cosenza, arriva il servizio di oculisitica sociale: occhiali e lenti per i più vulnerabili

COSENZA – In città arriva il servizio di oculistica sociale. Lo ha fatto sapere l’assessore Francesco De Cicco tramite i social per dare maggiore diffusione alla popolazione di una piccola ma importante iniziativa che sostiene i cittadini più in difficoltà. Grazie all‘accordo tra INMP e Asp di Cosenza, infatti, le fasce più vulnerabili della popolazione della città dei Bruzi e di tutta la provincia, potranno usufruire della fornitura di occhiali completi di lenti.

L’incentivo è rivolto alle persone con un Isee inferiore a 10 mila euro, a coloro che si trovano in una situazione di indigenza attestata dai servizi sociali e agli stranieri con codice STO/ENI. Per quanto riguarda i fattori clinici, i criteri di assegnazione danno accesso al servizio chi ha vizi di rifrazione come miopia, astigmatismo, ipermetropia, presbiopia anche associati a deficit della mobilità oculare.

Servizio di oculistica sociale: documenti da presentare e verifiche

I cittadini che sono in possesso dei requisiti per l’accesso, possono presentare la documentazione, dell’Isee, con tessera sanitaria e della prescrizione medica delle lenti, ogni martedì dalla 15 alle 18 presso il Poliambulatorio di Via Popilia, al secondo piano. Lo stesso vale per i pazienti che non sono ancora in possesso della prescrizione medica e devono effettuare una visita oculistica.

Sempre negli stessi giorni ed orari, al Poliambulatorio di Via Popilia devono presentare la prescrizione di visita oculistica per effettuare la prenotazione della visita. Alla fine dell’iter, i dispositivi visivi saranno consegnati al paziente direttamente dal medico specialista all’interno del Poliambulatorio sopra citato.