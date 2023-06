Cosenza, arriva il MAB AR: le opere prendono vita con la realtà aumentata

COSENZA – Da oggi, le bellezze del patrimonio artistico del MAB potranno comparire ed essere ammirate in tutto il mondo, unendo la tradizione delle cartoline postali alla tecnologia di realtà aumentata su smartphone.

MAB AR è il nuovo progetto nato da un’idea di CosenzApp e sposato dall’amministrazione Comunale di Cosenza insieme al supporto di MPM Delma. Si tratta della prima collezione di cartoline postali raffiguranti 10 opere del museo all’aperto della città di Cosenza, con la realtà aumentata integrata.

Per attivare la realtà aumentata basterà inquadrare con lo smartphone il codice qr presente su ogni cartolina e seguire le istruzioni: sarà possibile scegliere di visualizzare l’effetto su Facebook, Instagram oppure, chi è in possesso di un iphone, direttamente con Apple Ar. Inquadrando poi nuovamente la cartolina, l’opera comparirà magicamente in 3d e potrà essere ammirata in ogni suo dettaglio.

Le opere del Mab da oggi vivono di una nuova vita, grazie ad una sofisticata tecnologia che ha unito la tecnica di scansione 3d all’intelligenza artificiale. Questo ha consentito di creare modelli 3d incredibilmente dettagliati, rispettando le opere e senza doverle spostare dalle loro sedi.

Dove trovare le cartoline

Le cartoline saranno disponibili gratuitamente nelle attività commerciali site in prossimità delle opere, presso le guide turistiche, oppure chi non abita più in città potrà richiederle e riceverle gratuitamente a casa compilando il modulo sul sito CosenzApp.it