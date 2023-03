Cosenza, arriva il ‘Codice Viola’ per proteggere le donne vittime di violenza

COSENZA – Oggi, nell’ambito del Codice Viola promosso dal Prefetto della Provincia di Cosenza Vittoria CIARAMELLA, sono state stipulate le linee operative di intervento per la protezione delle donne vittime di violenza nelle situazioni di urgenza ed emergenza.

Il Codice Viola: di cosa si tratta

Il protocollo in argomento “CODICPrefettura di Cosenza, dai Tribunali e dalle Procure della Repubblica di Castrovillari, Cosenza e Paola, dal Tribunale e dalla Procura per i Minorenni di Catanzaro, dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Cosenza, dalla Questura di Cosenza, dai Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Cosenza, dall’Azienda Sanitaria ed Ospedaliera di Cosenza, dal Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità della Regione Calabria e dalla Consigliera di Parità della Regione Calabria E VIOLA” – sottoscritto in data 11 marzo 2021 dalla – attraverso un intervento efficace e coordinato da parte dei vari soggetti che operano, a vario titolo, nel settore, ha lo scopo di garantire un tempestivo ed adeguato percorso di presa in carico delle donne vittime di violenza e di eventuali figli/e, ai quali, trovandosi in situazioni di emergenza, viene fornito un intervento coordinato ed integrato nelle situazioni di pericolo.

L’obiettivo prefissato è quello di attuare azioni concrete non solo per la messa in sicurezza della donna vittima di violenza ma anche della stesura di un Piano Personalizzato di intervento che preveda la fuoriuscita dalla situazione di pericolo e la eventuale collocazione in Casa di Rifugio o in altra struttura idonea, individuata dall’Associazione Mondiversi, con sede a Corigliano-Rossano, offrendo anche adeguato supporto psicologico, attraverso personale specializzato.

Nella mattinata odierna, presso la Sala Riunioni della Questura di Cosenza, alla presenza di un Funzionario della locale Prefettura delegato dal Sig. Prefetto, sono state sottoscritte le linee operative con l’Associazione “Mondiversi” di Corigliano-Rossano per quel territorio, dal Questore della Provincia di Cosenza dr. Michele Maria SPINA, dal Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Col. Saverio Agatino SPOTO, dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Giuseppe DELL’ANNA, dal Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale dr. Antonio GRAZIANO e dai Sindaci dei Comuni Capi ambito di Castrovillari, Corigliano-Rossano e Trebisacce.

Eventuali altri Comuni Capi ambito ed Associazioni Antiviolenza, interessati alle finalità del progetto, potranno aderire anche successivamente, condividendo le linee operative su altre porzioni del territorio provinciale.