Cosenza, arrestato il presunto autore dell’aggressione su viale Parco

COSENZA – La Squadra Volante è intervenuta ieri pomeriggio su viale Parco, dopo la segnalazione arrivata al 113 relativa ad una persona, sanguinante e riversa a terra. I poliziotti hanno trovato, una volta arrivati sul posto, la vittima in evidente stato confusionale e con vistose ferite sanguinanti alla testa ed hanno allertato i sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportare il malcapitato, in codice rosso, in ospedale all’Annunziata di Cosenza.

Sebbene in stato confusionale avrebbe però riferito agli agenti di essere stato colpito con un oggetto contundente metallico da una persona indicando ai poliziotti anche la direzione di fuga dell’autore. Avviate le ricerche e cinturata la zona con altri equipaggi della polizia, il fuggitivo è stato rintracciato nelle immediate vicinanze. Intanto alla vittima dell’aggressione è stata data una prognosi di 30 giorni, mentre l’autore è stato arrestato per lesioni aggravate.