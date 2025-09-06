Cosenza, armi clandestine e 50 chilogrammi di esplosivi scoperti in due garage: un arresto

- Advertisement -

COSENZA – Deteneva armi clandestine, munizioni e circa 50 chilogrammi di artifizi pirotecnici altamente pericolosi: un uomo è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della Polizia di Stato, durante un servizio di controllo nell’hinterland cosentino. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Cosenza, che, a seguito di una perquisizione domiciliare, ha rinvenuto in due garage di proprietà dell’uomo un vero e proprio arsenale illegale. Si tratta di armi senza matricola e esplosivi artigianali. Nel dettaglio, il materiale sequestrato comprende:

– 1 pistola revolver di colore grigio, perfettamente funzionante ma senza segni distintivi né matricola;

-1 pistola di fabbricazione francese, calibro 6.35 mm, con 3 colpi inseriti nel caricatore, anch’essa senza matricola;

– 1 pistola lanciarazzi, parzialmente smontata ma funzionante, priva di matricola;

– 1 pistola di fabbricazione russa, calibro 9 mm, anch’essa clandestina;

– 7 proiettili, di cui 6 da 6.35 mm e 1 da 32 mm;

– Circa 50 kg di artifizi pirotecnici classificati nelle categorie europee F1 e F2;

– 36 manufatti artigianali esplosivi, con caratteristiche di micidialità e alta potenzialità distruttiva.

Il materiale, nascosto in più punti dei due garage, è stato immediatamente sottoposto a sequestro. La Procura della Repubblica di Cosenza, sulla base degli elementi acquisiti (che necessitano di successiva verifica processuale), ha richiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare personale, concessa dal GIP del Tribunale di Cosenza ieri. Il soggetto è accusato di detenzione illegale di armi clandestine, ricettazione, detenzione abusiva di esplosivi e artifizi pirotecnici ad alta potenzialità.