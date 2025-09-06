HomeArea Urbana

Cosenza, armi clandestine e 50 chilogrammi di esplosivi scoperti in due garage: un arresto

In due garage dell’arrestato rinvenuti pistole prive di matricola, munizioni e potenti artifizi pirotecnici. L'uomo è accusato di detenzione illegale di armi, ricettazione e possesso di esplosivi ad alta potenzialità

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Deteneva armi clandestine, munizioni e circa 50 chilogrammi di artifizi pirotecnici altamente pericolosi: un uomo è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della Polizia di Stato, durante un servizio di controllo nell’hinterland cosentino. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Cosenza, che, a seguito di una perquisizione domiciliare, ha rinvenuto in due garage di proprietà dell’uomo un vero e proprio arsenale illegale. Si tratta di armi senza matricola e esplosivi artigianali. Nel dettaglio, il materiale sequestrato comprende:

– 1 pistola revolver di colore grigio, perfettamente funzionante ma senza segni distintivi né matricola;
-1 pistola di fabbricazione francese, calibro 6.35 mm, con 3 colpi inseriti nel caricatore, anch’essa senza matricola;
– 1 pistola lanciarazzi, parzialmente smontata ma funzionante, priva di matricola;
– 1 pistola di fabbricazione russa, calibro 9 mm, anch’essa clandestina;
– 7 proiettili, di cui 6 da 6.35 mm e 1 da 32 mm;
– Circa 50 kg di artifizi pirotecnici classificati nelle categorie europee F1 e F2;
– 36 manufatti artigianali esplosivi, con caratteristiche di micidialità e alta potenzialità distruttiva.

Il materiale, nascosto in più punti dei due garage, è stato immediatamente sottoposto a sequestro. La Procura della Repubblica di Cosenza, sulla base degli elementi acquisiti (che necessitano di successiva verifica processuale), ha richiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare personale, concessa dal GIP del Tribunale di Cosenza ieri. Il soggetto è accusato di detenzione illegale di armi clandestine, ricettazione, detenzione abusiva di esplosivi e artifizi pirotecnici ad alta potenzialità.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

topazio raggi x unical star

Topazio azzurro grazie ai raggi X: l’Unical guida una scoperta rivoluzionaria per gemme autentiche...

Università
RENDE - Un team internazionale di ricercatori, coordinato dall’infrastruttura di ricerca STAR dell’Università della Calabria, ha ottenuto per la prima volta la trasformazione di...
incidente 106 squillace

Violento incidente sulla Statale 106: una delle auto si ribalta, due feriti

Calabria
SQUILLACE (CZ) - Un incidente stradale si è verificato stamattina tra una Suzuki Vitara e una Ford Kuga sulla Statale 106 Jonica nel comune...

Spezzano della Sila: alla Festa della Musica, si esibisce il giovane spezzanese Pietro Rizzo

Provincia
SPEZZANO DELLA SILA – E’ in corso di svolgimento nel comune presilano la 28ma edizione della Festa della Musica, promossa dall’associazione “Gli Amici della...

Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Roberto Occhiuto per la circoscrizione Nord

Calabria
CATANZARO - Sono 8 le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in programma il 5 e 6 ottobre prossimi: Forza Italia,...

Elezioni regionali, i candidati a sostegno di Francesco Toscano per la circoscrizione Nord

Calabria
CATANZARO - Una sola lista per il candidato alle prossime regionali del 5 e 6 ottobre Francesco Toscano: Democrazia sovrana e popolare. Marco Rizzo...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37241Area Urbana22365Provincia19850Italia8023Sport3862Tirreno2931Università1458
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

topazio raggi x unical star
Università

Topazio azzurro grazie ai raggi X: l’Unical guida una scoperta rivoluzionaria...

RENDE - Un team internazionale di ricercatori, coordinato dall’infrastruttura di ricerca STAR dell’Università della Calabria, ha ottenuto per la prima volta la trasformazione di...
incidente 106 squillace
Calabria

Violento incidente sulla Statale 106: una delle auto si ribalta, due...

SQUILLACE (CZ) - Un incidente stradale si è verificato stamattina tra una Suzuki Vitara e una Ford Kuga sulla Statale 106 Jonica nel comune...
Calabria

Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Roberto Occhiuto per...

CATANZARO - Sono 8 le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in programma il 5 e 6 ottobre prossimi: Forza Italia,...
Calabria

Elezioni regionali, i candidati a sostegno di Francesco Toscano per la...

CATANZARO - Una sola lista per il candidato alle prossime regionali del 5 e 6 ottobre Francesco Toscano: Democrazia sovrana e popolare. Marco Rizzo...
Pasquale-Tridico
Calabria

Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Pasquale Tridico per...

CATANZARO - È stata depositata nella Corte d'Appello di Catanzaro la candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria. L'ex presidente dell'Inps é...
Calabria

Chiusi un parrucchiere, un centro estetico e un’officina: sanzioni e sequestri...

VIBO VALENTIA - Tre attività chiuse a Vibo Valentia per gravi irregolarità dagli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Amministrativa...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA