Cosenza, apre ufficialmente Invasioni: venerdì taglio del nastro alla Casa delle Culture

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso darà il via ufficialmente, venerdì 19 luglio alle ore 18.30, all’edizione 2024 di Invasioni, candidato all’Avviso “Eventi di promozione culturale 2024 finanziato con risorse Pac 2014/2020 – Az. 6.8.3. dalla Regione Calabria Dipartimento Istruzione formazione e pari opportunità – Settore Cultura“. L’appuntamento è alla Casa delle Culture con il vernissage della mostra “Sguardi sulla città”, a cui parteciperanno anche la consigliera delegata alla Cultura, Antonietta Cozza, il direttore artistico di Invasioni, Gianluigi Fabiano e la direttrice della Casa delle Culture, Vera Segreti.

“Dal 19 al 27 luglio, invaderemo la città di musica, teatro, e spettacolo da Piazza XV Marzo a Piazza Duomo, dal Teatro all’aperto del Cinema A. Tieri per la rassegna teatrale, a Corso Telesio, alla Villa Vecchia”. Lo affermano in una nota congiunta il sindaco Franz Caruso e la consigliera delegata Antonietta Cozza che proseguono: “Invasioni rappresenta un momento di straordinario dinamismo artistico e culturale indispensabile per una comunità come la nostra che sta vivendo un periodo di Risorgimento che oggi è sotto gli occhi di tutti. Il Festival delle Invasioni è frutto quest’anno di una filosofia ragionata che parla il linguaggio chiaro della solidarietà e della tolleranza, che include e non esclude per com’è ben rappresentato dal claim prescelto per l’evento che è appunto “Sguardi diffusi”, perché la città è di tutti”.

Il sindaco Franz Caruso e la consigliera delegata Antonietta Cozza, dopo aver ricordato che tutta la sezione teatrale di “Invasioni” è dedicata a Franco Dionesalvi e Antonello Antonante, hanno ribadito l’invito a partecipare numerosi alle tre iniziative di venerdì 19 luglio. La prima, per come detto, alle 18.30 alla Casa della Cultura per la mostra fotografica “Sguardi sulla città”, a cura di Francesco Arena, che sarà visitabile per tutto il periodo del Festival con ingressi gratuiti per come sono tutti gli spettacoli e le iniziative in cartellone. Alle 20.30, al Teatro all’aperto del Cinema Tieri, andrà in scena “Le Lavannare”, commedia ideata e scritta da Sergio Crocco, presidente dell’organizzazione di volontariato La Terra di Piero. Infine, a partire dalle 22.00, spazio alla musica con la prima line-up del Festival: sul palco di Piazza XV Marzo saliranno BigMama, Shari e N.A.I.P.. Tre giovani artisti, amati soprattutto dagli adolescenti, che propongono stili musicali differenti.

A seguire, in un continuum musicale, Dj Set Invasioni alla Villa Vecchia: si balla con DJ Kerò.