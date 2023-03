Cosenza, apre l’ambulatorio solidale nella sede dell’associazione Stella Cometa

COSENZA – L’associazione Stella Cometa O.d.V inaugurerà domani, alle 16.30 il nuovo ‘Ambulatorio solidale’ presso la sede legale in via Popilia, n.39 a Cosenza. L’evento sarà caratterizzato da un tavolo di discussione sul tema “Medicina solidale” in cui interverranno il presidente dell’associazione, don Battista Cimino, il dr. Pasquale Iadanza in qualità di relatore e l’assessore per le attività economiche e produttive del comune di Cosenza, Massimiliano Battaglia. A moderare il dibattito la consigliera e segretaria del consiglio direttivo di Stella Cometa, Marcella Sicilia.

Seguirà un rinfresco negli stessi locali del convegno. L’iniziativa è aperta a tutti, anche ai non soci. Si tratta di un progetto ambizioso dal punto di vista umano e sociale. La sanità, intesa come diritto imprescindibile, dovrebbe essere sempre garantita anche laddove la realtà politica non rispetti le aspettative di una società civile. Si desta così la coscienza sociale che manifesta, attraverso il volontariato, la propria linea di forza. Una forza pacifica, di resistenza all’ingiustizia di un potere che spesso dimentica i più fragili e i loro diritti umani.