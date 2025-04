Cosenza, apre la Casa Funeraria Calatrava: rispetto, accoglienza e umanità nel dolore

- Advertisement -

COSENZA – A Cosenza apre la nuova Casa Funeraria Calatrava. L’ultimo saluto ad un proprio congiunto rappresenta sempre un momento di profondo dolore.Che si tratti di un parente o di un amico, una vita che si spegne ci vede tutti impotenti. E a nulla serve sapere che si tratta del ciclo naturale della vita, quando arriva il momento del distacco, che sia annunciato o improvviso, ci coglie sempre impreparati.

Sono momenti in cui il dolore diventa assordante e riduce ai minimi termini le energie di chi lo vive, un dolore estremo che mette a nudo la fragilità di ognuno. Allora ancor di più si ha bisogno di sostegno morale per affrontare la dura realtà e anche di un supporto per l’ espletamento delle procedure burocratiche che nonostante tutto vanno gestite.

Fino a questo momento la nostra città è stata in parte penalizzata, perché gli spazi attualmente utilizzati per le camere mortuarie dell’obitorio sito al nosocomio bruzio, spesso non sono appena sufficienti per accogliere tutte le salme e presentano disagi di vario genere, uniti a difficoltà legate anche alle aeree parcheggio che nei pressi dell’ Ospedale Civile spesso sono una chimera. Alla luce di questi dettagli, appare ancora più preziosa l’apertura della Casa Funeraria Calatrava Cosenza, attesa da cittadini, istituzioni civili ed ecclesiastiche, ubicata in un punto strategico, facilmente raggiungibile ed identificabile, nelle vicinanze dell’ ospedale e degli uffici comunali e con ampio parcheggio adiacente.

Sulla città di Cosenza e interland si aprono scenari proiettati al futuro. Era dunque doveroso provare ad avere un maggior riguardo e attenzione per la gestione di tali eventi che travolgono lasciando sgomenti e affranti. Nella casa funeraria Calatrave si troverà un ambiente confortevole, con ampi spazi adatti a vivere questi momenti delicati,

tutto ciò, unito alla cortesia, all’ accoglienza, alla discrezione, ad un punto ristoro, questo non potrà sicuramente cancellare il dolore, ma rappresenterà una carezza si cuori affranti ed un abbraccio dell’ anima per coloro i quali vorranno usufruire dei servizi offerti accessibili a tutte le agenzie funebri. Che questa nuova realtà possa restituire la dignità a volte ignorata dei momenti di sofferenza.