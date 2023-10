Cosenza, approvato il bilancio di previsione ‘23-25′. Caruso: «una coalizione leale e determinata»

COSENZA – È stato salutato con una standing ovation da parte della maggioranza consiliare, l’intervento del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, nel corso del consiglio comunale, dov’è stato approvato il bilancio di previsione 2023- 2025. Un intervento quello del primo cittadino, che ha toccato tutti i punti contenenti il documento contabile di previsione, il primo ascrivibile a questa amministrazione comunale, dei prossimi tre anni e che “rivoluzioneranno” la città di Cosenza.

Caruso “Questa maggioranza c’è, è solida e coesa”

“Non era facile e non era scontato”. Ha dichiarato soddisfatto Caruso alla fine dei lavori consiliari. “Io credo che da oggi parte un’altra iniziativa per la città e credo che i risultati saranno anche più visibili. Ma il dato significativo che esce da questo consiglio comunale, dal quale io tenevo di più è il dato politico, perché dopo le incertezze dell’ultimo consiglio comunale, dopo, definiamoli anche incidenti di percorso, oggi c’è stata proprio una presa d’atto. Questa maggioranza c’è, è solida e coesa ed è anche molto legata affettivamente al suo sindaco e a questa amministrazione. Per cui – chiosa il sindaco di Cosenza – chi pensava di incunearsi con trasversalismo, con camaleontismi, con posizioni consociative, figlie del passato e di un vecchio modo di intendere e di praticare la politica è stato sonoramente smentito, è stato sonoramente bocciato e oggi c’è una coalizione forte determinata, leale e trasparente che porta avanti il progetto del sindaco”.