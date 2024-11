Cosenza approva il restyling di piazze, scalinate e aree periferiche: ecco quali

- Advertisement -

COSENZA – Giunta approva atto di indirizzo per la realizzazione di un programma di riqualificazione e rimodulazione dell’assetto urbano e, in particolare, di alcune aree della città. La giunta municipale, presieduta dal Sindaco Franz Caruso, ha approvato, su proposta dell’Assessore all’urbanistica e alla rigenerazione urbana, Pina Incarnato, un atto di indirizzo con il quale è stato dato mandato al dirigente del settore lavori pubblici di Palazzo dei Bruzi di redigere i progetti per la rigenerazione di alcune aree della città. Si tratta di un programma di riqualificazione e rimodulazione dell’assetto urbano, finalizzato a risolvere problemi strutturali e funzionali e a migliorare l’immagine della città.

Gli interventi di rigenerazione che saranno progettati e successivamente realizzati riguarderanno le seguenti aree: piazza Cappello, la scalinata di via Giuseppe Amantea, piazza Skanderbeg, piazza Giovanni XXIII, piazza Enrico Carlo Magno, via Rivocati, la scalinata dei Leoni, parco Grazia Deledda, la piazzetta di via Toscana, l’area circostante la chiesa di San Nicola di Bari di Borgo Partenope, Piazza Nicola Corigliano. Nel programma di riqualificazione e di rigenerazione urbana rientrano anche la realizzazione della viabilità di raccordo tra viale Magna Grecia e via degli Stadi ed altri interventi volti ad incrementare la fruibilità del sistema urbano nelle località di Sant’Ippolito, del bivio di Donnici, di Donnici Inferiore, di Borgo Partenope e nell’area tra via Lupia e via Nenni.

Caruso: “vogliamo ridare lustro ai luoghi identitari”

“Riteniamo di dover assegnare particolare importanza – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – ad alcuni ambiti urbani del tessuto cittadino che necessitano di interventi di riqualificazione e valorizzazione, soprattutto dando priorità ad alcuni luoghi caratterizzati da una forte valenza sociale e da tratti architettonici di rilevanza storica. In questa nostra azione amministrativa siamo stati mossi dall’esigenza di recuperare alcuni spazi del nostro territorio urbano, piazze, scalinate ed anche aree periferiche, per riqualificarli a scopo sociale ed aggregativo aumentandone il comfort e la fruibilità pedonale e, nel contempo, per rinnovarne l’immagine attraverso progetti complessivi e unitari”.

Soddisfazione per l’approvazione in giunta dell’atto di indirizzo è stata espressa dall’Assessore Pina Incarnato che ha sottolineato “la necessità di portare a compimento un disegno complessivo che ridia slancio e dignità ad alcuni luoghi dell’assetto urbano cittadino, molti dei quali appartengono alla storia stessa di Cosenza. Se pensiamo a piazza Cappello, a piazza Skanderbeg o alla scalinata dei Leoni, ci troviamo di fronte a dei veri e propri luoghi identitari cui vogliamo ridare lustro, restituendoli all’antico splendore. Accanto a questo obiettivo c’è poi quello di recuperare alcuni spazi verdi altrettanto importanti della città”.