Cosenza, apertura straordinaria dell’Ufficio Elettorale per le Europee: ecco gli orari

COSENZA – L’Ufficio elettorale del Comune di Cosenza, con l’approssimarsi delle Elezioni Europee, in programma nei giorni 8 e 9 giugno, informa la cittadinanza che, al fine di garantire ai cittadini residenti l’esercizio del diritto di voto, saranno assicurate da lunedì 3 giugno delle aperture straordinarie, senza bisogno di prenotazioni, degli sportelli dei servizi demografici di Piazza Mancini, 33 (Complesso “I Due fiumi”) sia per il rilascio delle tessere elettorali che per il rilascio delle carte d’identità.

Per il rilascio delle tessere elettorali gli sportelli osserveranno, nei giorni indicati, i seguenti orari di apertura:

da Lunedì 3 giugno a Giovedì 6 giugno: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00:

Venerdì 7 giugno: orario continuato dalle ore 8,00 alle 18,00;

Sabato 8 giugno: orario continuato dalle ore 8,00 alle 23,00;

Domenica 9 giugno: dalle ore 7,00 alle 23,00.

Si ricorda, inoltre, che per il rilascio della tessera elettorale occorrerà presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.

Gli sportelli per il rilascio delle carte d’identità saranno attivi nei seguenti giorni e secondo i seguenti orari:

Lunedì 3 giugno: dalle ore 15,00 alle 18,00. Al mattino, dalle 9,00 alle 13,00, sarà data precedenza ai cittadini già prenotati attraverso il sito del Ministero dell’Interno.

Martedì 4 giugno: dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.

Mercoledì 5 giugno: dalle ore 15,00 alle 18,00. Al mattino, dalle 9,00 alle 13,00, sarà data precedenza ai cittadini già prenotati attraverso il sito del Ministero dell’Interno.

Giovedì 6 giugno: al mattino, dalle 9,00 alle 13,00 e il pomeriggio, dalle 15,00 alle 18,00, sarà data precedenza ai cittadini già prenotati attraverso il sito del Ministero dell’Interno.

Venerdì 7 giugno : orario continuato dalle ore 8,00 alle 18,00

Sabato 8 giugno: orario continuato dalle ore 8,00 alle 23,00;

Domenica 9 giugno: dalle ore 7,00 alle 23,00.

L’Ufficio Elettorale del Comune ricorda altresì che per il rilascio della carta di identità occorrerà presentarsi muniti della seguente documentazione:

Carta d’identità scaduta o in scadenza, oppure denuncia (in originale) di furto o smarrimento della carta d’identità, presentata presso le autorità competenti, oppure carta d’identità deteriorata. Necessarie anche la tessera sanitaria/codice fiscale e una fotografia.

Per ogni altra informazione, si rimanda alla specifica sezione (Elezioni Europee – 8 e 9 giugno 2024) dell’home page del sito istituzionale del Comune di Cosenza (www.comune.cosenza.it) .

L’ufficio elettorale del Comune comunica, infine, lo spostamento di alcuni seggi elettorali approvato dalla Commissione elettorale Circondariale. In particolare i seggi elettorali n.7, 8 e 9 sono stati trasferiti dall’edificio dell’ex scuola elementare di Donnici Inferiore, “Suor Elena Aiello” (strada Provinciale n. 84) all’edificio di località Bivio Donnici, Strada provinciale 241 (ex SS19) che fa parte dell’Istituto Comprensivo Cosenza 1 Zumbini, attualmente adibito a scuola elementare e media.

Altro spostamento riguarda quello dei seggi elettorali n. 29, 30 e 45 dalla sede della ex scuola di via Francesco Principe, già via Asmara, alla sede della scuola dell’infanzia di Via L. Picciotto, già via Somalia, che fa parte sempre dell’Istituto Comprensivo Cosenza 1 Zumbini.