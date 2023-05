Cosenza, aperto il nono cantiere di Agenda Urbana a Palazzo Marini Serra

COSENZA – “Aperto questa mattina il nono cantiere di Agenda Urbana a Palazzo Marini Serra”. Lo annuncia il sindaco Franz Caruso che sottolinea: “è il secondo progetto di social Housing del Centro Storico indirizzato a garantire il diritto alla casa. Si tratta infatti di un intervento che intreccia il recupero storico-architettonico dell’immobile a politiche sociali di straordinaria valenza perché hanno l’obiettivo di fornire alloggi con buoni o ottimi standard di qualità, a canone calmierato”.

“Possiamo affermare di avere realizzato una vera e propria azione rivoluzionaria – afferma il sindaco Franz Caruso – attuando un progetto, quello di Agenda Urbana appunto, che dettava tempi stringenti nelle procedure burocratico-amministrative, che quando ci siamo insediati a Palazzo dei Bruzi non erano state neanche avviate. In soli 17 mesi di governo della città, abbiamo recuperato il non fatto di chi ci ha preceduto realizzando, di fatto, Agenda Urbana che rappresenta il motore di sviluppo di tutta l’area urbana e consentirà di fare un ulteriore salto di qualità al processo di integrazione delle città di Cosenza e Rende, che altri vorrebbero accelerare in maniera goffa ed improvvisata, e che noi stiamo portando avanti in maniera graduale, nel pieno rispetto delle realtà territoriali e delle comunità, implementando e coniugando identità storico culturale e innovazione scientifica”.

“Obiettivo principale – spiega il consigliere delegato al Centro Storico e ad Agenda Urbana , Francesco Alimena – è il recupero di Palazzo Marini Serra, tra i più importanti edifici storici ubicati nel cuore della città vecchia, di origine Cinque-Seicentesca sottoposto al vincolo della Soprintendenza. e per questo molto delicato. La finalità ultima è la realizzazione di alloggi, da concedere a canone agevolato, all’interno dei quali ospitare un mix integrato di destinatari, sperimentando modelli abitativi e sociali innovativi, perseguendo inoltre il duplice obbiettivo di fare crescere il valore dell’immobile e, più in generale, di riqualificare porzioni di tessuto urbano del Centro Storico.