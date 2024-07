Cosenza, aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2024/2025

I genitori o chi esercita la patria potestà degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale, possono effettuare le procedure di richiesta del servizio entro le ore 12 del 30/08/2024. Alla domanda di iscrizione, che dovrà essere appositamente compilata, è necessario allegare una copia del documento di identità e una copia dell’attestazione ISEE in corso di validità (non obbligatorio. In siffatto caso sarà applicata la tariffa massima). La domanda di iscrizione può essere inviata tramite pec all’indirizzo: COSENZA – Sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2024/2025.. Alla domanda di iscrizione, che dovrà essere appositamente compilata, è necessario allegare una copia del documento di identità e una copia dell’attestazione ISEE in corso di validità (non obbligatorio. In siffatto caso sarà applicata la tariffa massima). La domanda di iscrizione può essere inviata tramite pec all’indirizzo: comunedicosenza@superpec.eu , oppure consegnata a mano presso l’ufficio Servizio Trasporto Scolastico, sito in piazza dei Bruzi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Il servizio trasporto scolastico è rivolto agli alunni delle scuole materne ed elementari, il suo funzionamento è assicurato con l’utilizzo di specifiche figure professionali. Ha inizio nel momento in cui il minore viene prelevato dal punto di raccolta e termina nel momento in cui lo stesso viene fatto scendere dal mezzo e consegnato al personale scolastico e viceversa. E’ fatto divieto all’autista di far salire e scendere i minori in punti diversi da quelli stabiliti. Sugli scuolabus non può essere trasportato personale diverso da quello indicato nella carta di circolazione.

Per meglio vigilare sull’incolumità dei minori trasportati a bordo degli scuolabus, è prevista la presenza di un assistente.

Ulteriori informazioni sono presenti al seguente link https://cosenza.etrasparenza.it/archivio16_procedimenti_-1_15550_25_1.html,

o possono essere richieste agli uffici Educazione e Istruzione del Comune al numero di telefono: 0984.813822 o inviando una mail all’ indirizzo : settore.educazione@comune.cosenza.it