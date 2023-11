Cosenza: anziano investito da uno scooter su viale Parco

COSENZA – Momenti di apprensione questa mattina per un anziano rimasto coinvolto in un incidente stradale, su viale Mancini, a Cosenza, nel tratto antistante il supermercato Md. Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe stato urtato da uno scooter il cui conducente si è prontamente fermato ed ha allertato i soccorsi.

L’anziano non ha riportato gravi conseguenze ma sul posto sono arrivati comunque i sanitari del 118 per gli accertamenti sulle sue condizioni. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi.