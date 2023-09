Cosenza, anziana scaraventata a terra e scippata: un arresto

COSENZA – Sabato pomeriggio la polizia ha tratto in arresto una persona di nazionalità straniera, responsabile del reato di rapina in concorso con altro soggetto in corso di identificazione.

In particolare, intorno alle ore 14 la volante è stata allertata di una rapina ai danno di una anziana signora avvenuta lungo una via del centro cittadino. Il tempestivo intervento del personale delle volanti, con la squadra mobile nel frattempo sopraggiunta sul posto, ha consentito di rintracciare nell’immediatezza uno degli autori del reato che è stato, inseguito, accerchiato e bloccato all’interno di un portone di uno stabile vicino dove si era nascosto. Il complice è riuscito invece a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce.

Durante la fuga i due si sono liberati della refurtiva che è stata recuperata dai poliziotti. La signora, fortemente provata, ha raccontato agli agenti i terribili istanti vissuti in quei pochi ma interminabili minuti in cui si è vista afferrata alle spalle e con forza scaraventata a terra mentre uno dei due le afferrava la borsa per poi dileguarsi, lasciandola dolorante e sanguinante. Il tempestivo intervento dei poliziotti ha consentito da un lato di prestare i primi e necessari soccorsi alla donna e di fermare e arrestare uno degli autori della rapina. La donna è stata trasportata in ospedale con la frattura del collo e trochide omerale e ulteriori fratture ed ecchimosi.

La rapina alla donna è risultato soltanto l’ultimo di alcune rapine effettuate negli ultimi giorni in città sui quali la Squadra Mobile sta indagando. L’uomo è stato associato alla locale Casa Circondariale su disposizione dell’A.G. procedente. Sono in corso attive indagini.