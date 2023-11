Cosenza, anziana investita mentre attraversa la strada sotto la sopraelevata

COSENZA – Una donna è stata investita da un’auto questa mattina a Cosenza. E’ accaduto nei pressi del tribunale, su via Fausto Gullo, sotto la sopraelevata. L’anziana, stava attraversando la strada con il suo carrellino per la spesa, quando per cause in corso d’accertamento da parte dei vigili urbani intervenuti sul posto, è stata colpita dall’auto, una Kia, condotta da un uomo che si è subito fermato per accertarsi delle condizioni della donna. Sul posto è anche arrivata un’ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi alla donna.

Fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze ma è stata trasferita in ospedale per accertamenti. Si è creato poi un capannello di persone attorno, alcune delle quali hanno sottolineato la pericolosità del tratto, dove anche le strisce pedonali risultano ormai cancellate dal tempo e mai ripristinate e dove accadono spesso incidenti.