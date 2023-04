Cosenza, Antoniozzi a convegno Confindustria: «sul Pnrr al fianco della Calabria»

COSENZA – “In poco più di sessanta giorni abbiamo recuperato il terreno perso dal governo Draghi e raggiunto gli obiettivi intermedi, grazie al grande lavoro del ministro Fitto. Che vengano oggi a farci la morale mi sembra un po’ eccessivo”.

Lo ha detto a Cosenza, nella sede di Confindustria, chiudendo i lavori del convegno sul Pnrr, l’onorevole Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Tra i presenti, il direttore generale di Confindustria Francesca Mariotti.

All’onorevole Luciana De Francesco, presente in rappresentanza di Roberto Occhiuto, Antoniozzi ha detto che “non solo noi deputati calabresi ma tutto il Governo è dalla parte della Calabria, che non può perdere questa occasione per le infrastrutture”. Sappiamo che gli enti locali hanno problemi di organico ma anche qui gli amici che oggi sono all’opposizione e che fino alla fine di ottobre erano alla guida del Paese dovrebbero fare autocritica. Confindustria deve recitare un ruolo fondamentale – ha aggiunto Antoniozzi – così come i sindacati, per produrre idee migliorative e per fare in modo che vengano attivate tutte le misure utili.

Per la Calabria c’è la doppia occasione dei fondi di coesione – ha proseguito Antoniozzi – e anche in questo caso è giusto chiedere maggiori risorse umane ma è doveroso capire che si deve dare il massimo”.