Cosenza, Amaco lancia il nuovo orario: collegamenti diretti Stazione–Autostazione

COSENZA – Amaco, il servizio di trasporto pubblico locale di Cosenza, avvisa l’utenza che “a decorrere da Lunedì 13 ottobre 2025 questa Azienda adotterà un nuovo orario del servizio feriale invernale 2025 -2026. Tra le principali novità si segnala l’introduzione della nuova “Circolare Stazione”, che garantirà collegamento diretto tra la Stazione ferroviaria di Vaglio Lise e Piazza delle Province (Autostazione) con transito da Piazza Europa.
Il servizio sarà effettuato ogni giorno da Lunedì a Sabato dalle ore 04:43 sino alle ore 23:44. Percorso Circolare Stazione: “P.zza Sila – Viale Crati – Viale Busento – Sopraelevata – Via degli Stadi – Piazza Europa – Via Caloprese Piazza Loreto – Via F.S. Nitti – Via G. Dorso – Piazza delle Province – Via Quintieri – Corso Fera – Corso Italia – Piazza Zumbini – Via N. Serra – P.zza Loreto – Via Caloprese – P.zza Europa – Via degli Stadi – Sopraelevata – Via Crati – P.zza Sila”. Il nuovo orario sarà consultabile http://www.amacospa.it/amaco/