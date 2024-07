Cosenza, Amaco avvisa l’utenza: domani sciopero di 4 ore e possibili disagi

COSENZA – In occasione domani, giovedì 18 luglio 2024, dello sciopero nazionale di 4 ore, proclamato dalle segreterie nazionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL, CISAL e UGL l’azienda Amaco comunica che anche in città potrebbero verificarsi disagi per gli utenti.

Quella di domani è la prima azione di sciopero nazionale di 4 ore dei dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri (Mobilità TPL). La mobilitazione in oggetto è motivata dall’esperimento, con esito negativo, della I e II fase delle procedure di raffreddamento attivate dalle OO.SS. sul tema del rinnovo del CCNL di settore.

In ambito locale le modalità di astensione previste per i lavoratori del servizio urbano saranno le seguenti: dalle ore 10:57 alle ore 14:57. In tal caso potrebbero verificarsi dei disagi per effetto della soppressione di corse del servizio urbano in proporzione all’entità di adesione del personale di guida allo sciopero ad oggi non quantificabile. Si precisa, infine, le corse in partenza prima dell’entrata in vigore dello sciopero raggiungeranno regolarmente i capilinea di destinazione.