HomeArea Urbana

Cosenza: Amaco aderisce allo sciopero generale per Gaza, possibili disagi nel trasporto pubblico

Proclamata l’astensione dal lavoro per l’intera giornata da USB. Amaco: servizio solo nelle fasce orarie di garanzia

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – L’azienda AMACO di Cosenza informa l’utenza che, in occasione dello sciopero generale indetto per domani, venerdì 3 ottobre dalla sigla sindacale USB (Unione Sindacale di Base), potrebbero verificarsi disagi nei servizi di trasporto pubblico locale.

Lo sciopero interessa tutti i settori pubblici e privati e si svolgerà per l’intera giornata. Pur non essendo la USB presente all’interno dell’organico AMACO, l’azienda specifica che i lavoratori, a prescindere dall’adesione sindacale, hanno il diritto di aderire all’astensione, il cui impatto sulle corse non è al momento quantificabile.

Il servizio sarà garantito solo nelle fasce orarie previste dalla legge 146/90, ovvero:

Mattina: dalle ore 5.00 alle 8.00
Sera: dalle ore 18.00 alle 21.00

Lo sciopero è stato proclamato con motivazioni di natura politico-sociale, in particolare per esprimere sostegno alla resistenza palestinese e chiedere la fine del genocidio a Gaza, come indicato nella comunicazione ufficiale del sindacato. L’Amaco invita gli utenti a prestare attenzione agli aggiornamenti e a programmare per tempo gli spostamenti, tenendo conto dei possibili disagi legati all’adesione del personale allo sciopero.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

gigli mare scalea frangivento 01

Scalea, via libera alla messa in sicurezza dell’area frangivento: l’appello per tutelare i Gigli...

Tirreno
SCALEA (CS) - Il Comune di Scalea ha approvato con delibera di Giunta n. 8 del 10 settembre 2025 la partecipazione aD un avviso...
Locandina Mela Aism

Sclerosi multipla: le mele dell’AISM nelle piazze della Provincia di Cosenza

Provincia
COSENZA - In occasione della Giornata del Dono, domani, venerdì 3 ottobre, e nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 ottobre, torna...
paterno calabro comune municipio

Paterno Calabro, il Prefetto sospende il Consiglio comunale e nomina un commissario

Provincia
PATERNO CALABRO (CS) - Il Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, ha firmato il provvedimento di sospensione del Consiglio comunale di Paterno Calabro, a...
abbordaggio israele flotilla

Flotilla: esplodono le proteste in tutta Italia. Mobilitazione anche in Calabria, da Lamezia a...

Italia
COSENZA - Dopo l’abbordaggio da parte delle forze israeliane nelle acque internazionali al largo di Gaza, è scattata la protesta in tutta Italia, compresa...
bombole gas carabinieri

Altomonte: presunta frode nella vendita di bombole di gas, c’è un nuovo indagato

Provincia
ALTOMONTE (CS) - Si allarga l’inchiesta sulla presunta frode nella vendita di bombole di gas ad Altomonte, in provincia di Cosenza. Dopo le denunce...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37532Area Urbana22634Provincia19961Italia8055Sport3888Tirreno2982Università1486
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

gigli mare scalea frangivento 01
Tirreno

Scalea, via libera alla messa in sicurezza dell’area frangivento: l’appello per...

SCALEA (CS) - Il Comune di Scalea ha approvato con delibera di Giunta n. 8 del 10 settembre 2025 la partecipazione aD un avviso...
Locandina Mela Aism
Provincia

Sclerosi multipla: le mele dell’AISM nelle piazze della Provincia di Cosenza

COSENZA - In occasione della Giornata del Dono, domani, venerdì 3 ottobre, e nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 ottobre, torna...
paterno calabro comune municipio
Provincia

Paterno Calabro, il Prefetto sospende il Consiglio comunale e nomina un...

PATERNO CALABRO (CS) - Il Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, ha firmato il provvedimento di sospensione del Consiglio comunale di Paterno Calabro, a...
abbordaggio israele flotilla
Italia

Flotilla: esplodono le proteste in tutta Italia. Mobilitazione anche in Calabria,...

COSENZA - Dopo l’abbordaggio da parte delle forze israeliane nelle acque internazionali al largo di Gaza, è scattata la protesta in tutta Italia, compresa...
bombole gas carabinieri
Provincia

Altomonte: presunta frode nella vendita di bombole di gas, c’è un...

ALTOMONTE (CS) - Si allarga l’inchiesta sulla presunta frode nella vendita di bombole di gas ad Altomonte, in provincia di Cosenza. Dopo le denunce...
sergio giannino del giudice
Area Urbana

Regionali: Del Giudice «rinuncio a metà dello stipendio da consigliere, fondi...

COSENZA - "In un tempo in cui la politica troppo spesso appare distante, autoreferenziale e priva di sensibilità umana, c'è chi sceglie di andare...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA