Cosenza: Amaco aderisce allo sciopero generale per Gaza, possibili disagi nel trasporto pubblico

COSENZA – L’azienda AMACO di Cosenza informa l’utenza che, in occasione dello sciopero generale indetto per domani, venerdì 3 ottobre dalla sigla sindacale USB (Unione Sindacale di Base), potrebbero verificarsi disagi nei servizi di trasporto pubblico locale.

Lo sciopero interessa tutti i settori pubblici e privati e si svolgerà per l’intera giornata. Pur non essendo la USB presente all’interno dell’organico AMACO, l’azienda specifica che i lavoratori, a prescindere dall’adesione sindacale, hanno il diritto di aderire all’astensione, il cui impatto sulle corse non è al momento quantificabile.

Il servizio sarà garantito solo nelle fasce orarie previste dalla legge 146/90, ovvero:

Mattina: dalle ore 5.00 alle 8.00

Sera: dalle ore 18.00 alle 21.00

Lo sciopero è stato proclamato con motivazioni di natura politico-sociale, in particolare per esprimere sostegno alla resistenza palestinese e chiedere la fine del genocidio a Gaza, come indicato nella comunicazione ufficiale del sindacato. L’Amaco invita gli utenti a prestare attenzione agli aggiornamenti e a programmare per tempo gli spostamenti, tenendo conto dei possibili disagi legati all’adesione del personale allo sciopero.