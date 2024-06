Cosenza, all’Annunziata si aggiungono altri 6 nuovi posti letto in Terapia Intensiva

COSENZA – Terminati i lavori di ristrutturazione di Rianimazione e Terapia Intensiva: 6 nuovi posti letto si aggiungono ai preesistenti 19. L’intervento strutturale che, in questi mesi, ha interessato l’UOC diretta dal dr Pino Pasqua, ha rimodulato e ottimizzato gli spazi, ridisegnando il layout nell’ottica di una maggiore funzionalità. Rinnovati anche la work station di rianimazione e il parco tecnologico dei servizi di anestesia a supporto delle sale operatorie e dell’ interventistica.

In occasione della presentazione alla cittadinanza della nuova area di Terapia Intensiva e Rianimazione con i nuovi 6 posti letto, il Commissario Straordinario, Vitaliano De Salazar, scoprirà la targa in memoria del dr Salvatore Caporale, medico anestesista, in servizio all’Annunziata sin dal 1959 che contribuì in maniera rilevante all’istituzione della Rianimazione della quale fu il primo Direttore. Inaugurata nel 1975, anche grazie alla generosa donazione della famiglia della giovane Gisella Perri che viene ricordata con una targa a lei dedicata: “Centro di Rianimazione Gisella Perri”.