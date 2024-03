Cosenza, alla Camera di Commercio la seconda tappa del tour Mase per promuovere le Cer

COSENZA – Riduzione della propria bolletta, o di quella condominiale, grazie all’autoconsumo di parte dell’energia prodotta dall’impianto se direttamente connesso con la propria utenza. Stiamo parlando delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Dei sistemi che attraverso la loro creazione riducono l’impatto ambientale, con l’obiettivo di decarbonizzare per contrastare l’aumento della temperatura sul nostro pianeta, contrastano la povertà energetica. e consentono di integrare tutti i consumatori, a prescindere dal loro reddito, contribuendo a ridurre i costi per l’approvvigionamento elettrico e sostenendo di conseguenza anche i soggetti più fragili. Di tutto questo se n’è parlato presso la Camera di Commercio di Cosenza, nell’ambito di un seminario. Tra i relatori in remoto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Frattin e il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto. Tra i vantaggi quando si costituisce una Comunità Energetica Rinnovabile, quello di una tariffa premio incentivante che lo stato eroga attraverso il Gestore dei Servizi Energetici e in quei comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, quando se ne vuole costituire una, sono previsti oltre due miliardi di euro di incentivi nell’ambito del Pnrr.

