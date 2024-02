Cosenza: alberi pericolanti in centro città, disposti interventi per la potatura

COSENZA – Faisa Confail Calabria “in virtù di segnalazioni provenienti da alcuni operatori di esercizio” ha “segnalato la presenza di alberi pericolanti in pieno centro città, che potevano recare danni agli autobus di linea e ad autoveicoli in transito. Per tanto sono stati presi contatti direttamente con l’ Assessore dell’ area urbana di Cosenza, alla quale ci ha assicurato che l’intervento era stato programmato in accordo con il Sindaco.

Alla luce di quanto espresso, la Segreteria Provinciale è soddisfatta per l’attività di potatura svolta, in particolare in aree dove veniva infranto l’ art. 29 del c.d.s. Per citarne qualcuno: viale Cosmai, via Misasi, Guarassano, Contrada Caricchio di Cosenza e Casali su tutte. Ringraziamo dunque il Sindaco Franz Caruso per la disponibilità e comprensione della problematica, e un ringraziamento anche all’assessore Pasquale Sconosciuto per l’operatività dimostrata”.