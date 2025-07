Cosenza, al via le prove concorsuali per 42 assunzioni a tempo indeterminato al Comune

- Advertisement -

COSENZA – Sono partite oggi, 1° luglio, le prove concorsuali per la copertura di 42 posti a tempo indeterminato al Comune di Cosenza, che si concluderanno venerdì 4 luglio. Una svolta attesa da oltre 25 anni e che segna, secondo il sindaco Franz Caruso, una vera e propria “azione rivoluzionaria dell’Amministrazione comunale”. “Finalmente uno sbocco occupazionale per tanti giovani – ha dichiarato Caruso – e, allo stesso tempo, una risposta concreta all’esigenza di rafforzare la macchina amministrativa, ridotta negli anni a pochissime unità a causa dei numerosi pensionamenti”.

Il concorso

Autorizzato a gennaio 2024 dalla Cosfel (Commissione per la stabilità degli enti locali), riguarda otto profili professionali: Istruttore contabile, Funzionario tecnico, Istruttore tecnico, Istruttore amministrativo, Funzionario amministrativo, Agente di polizia locale e Funzionario cerimoniere. Tutte le procedure si svolgeranno nel segno della massima trasparenza e meritocrazia, ha assicurato il primo cittadino.

Il sindaco ha inoltre sottolineato che dal prossimo anno le assunzioni aumenteranno ancora, con l’obiettivo di lasciare in eredità un Comune finalmente funzionante e con una dotazione organica adeguata. Attualmente, l’organico è composto da meno di 200 unità, di cui ben 95 agenti di polizia municipale. “È un atto di giustizia verso chi ha lavorato duramente e con dignità in condizioni difficili – ha concluso Caruso –. Ora si apre una fase nuova per l’Ente e per tutta la comunità”.