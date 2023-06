Cosenza, al via le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali: 90 posti disponibili

COSENZA – Il Settore Cultura, Educazione e Istruzione del Comune di Cosenza ha pubblicato l’avviso per le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali (asili nido) per l’anno educativo 2023/2024. Il servizio nidi d’infanzia avrà inizio dal 1° settembre 2023 e si protrarrà fino al 31 luglio 2024. Sarà assicurato dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle ore 18,00, con periodi di sospensione a Natale, Pasqua e in occasione della festa patronale della Madonna del Pilerio del 12 febbraio 2024.

L’avviso integrale, compreso il sistema tariffario delle rette mensili, è pubblicato sulla home page del sito del Comune (www.comune.cosenza.it) nella sezione “nidi d’infanzia” al link https://cosenza.etrasparenza.it/archivio16_procedimenti_0_15541.html

I posti disponibili sono 90, così distribuiti: 34 nel nido di Via Riccardo Misasi e 56 nel nido di via Rosario Livatino.

Potranno essere richieste le seguenti fasce orarie:

– orario part-time: dalle 7,30 alle 14,00;

– orario tempo pieno : dalle 7,30 alle 18,00.

Condizioni di ammissione

Per essere ammessi ai nidi d’infanzia sono richieste le seguenti condizioni:

– aver compiuto 3 mesi alla data del 1° settembre 2023 e non aver compiuto il terzo anno di età alla data del 31 dicembre 2023;

– residenza effettiva nel Comune di Cosenza, nel medesimo nucleo familiare, di almeno un genitore (o soggetto affidatario);

– la non residenza nel Comune di Cosenza è ammessa nelle seguenti condizioni:

– minori in adozione o in affido familiare, purché la famiglia accogliente sia residente a Cosenza;

– minori ospiti in strutture di accoglienza madre-bambina/o presenti sul territorio comunale, segnalati dal servizio sociale del Comune.

Eventuali domande di ammissione di bambini non residenti nel Comune di Cosenza potranno essere prese in considerazione soltanto in subordine.

Nell’avviso è, inoltre, specificato, che le donne in stato di gravidanza (indicando la data presunta del parto) possono presentare domanda di iscrizione per il nascituro che compia 3 mesi alla data del 1° settembre dell’anno educativo per il quale si chiede l’inserimento.

Domanda di ammissione

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata da un genitore o da colui che esercita la potestà genitoriale. Qualora la domanda sia consegnata da persona diversa dai genitori, sarà necessario allegare apposita delega, con fotocopia firmata di un valido documento di riconoscimento, sia di chi consegna il modulo di iscrizione che del delegante.

Alla richiesta di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

– documentazione sanitaria L.104/92 del minore (obbligatoria nel caso ricorra);

– certificazione di gravidanza (obbligatoria nel caso ricorra);

– provvedimento di adozione/affido/tutela del minore ( obbligatorio nel caso ricorra).

Le domande saranno prese in considerazione secondo il seguente ordine di priorità:

a) bambini residenti nel Comune di Cosenza la cui domanda per l’accesso al servizio sia stata presentata nei termini (residenza del bambino e di almeno un genitore);

b) bambini residenti nel Comune di Cosenza la cui domanda per l’accesso al servizio sia stata presentata fuori termine (residenza del bambino e di almeno un genitore);

c) bambini non residenti nel Comune di Cosenza, ma con un genitore non convivente residente, la cui domanda per l’accesso al servizio sia stata presentata nei termini;

d) bambini non residenti nel Comune di Cosenza, ma con un genitore non convivente residente, la cui domanda per l’accesso al servizio sia stata presentata fuori termine.

Per l’iscrizione, il settore educazione del Comune ha predisposto un apposito modulo che può essere scaricato dal sito del Comune (www.comune.cosenza.it) alla pagina del Settore 4 o ritirato anche presso le sedi dei due nidi comunali o presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) nelle ore di apertura al pubblico. Le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cosenza (Piazza Eugenio Cenisio, 12) negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00) oppure inviate per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC comunedicosenza@superpec.eu, entro e non oltre le ore 12,00 del 7 luglio 2023.