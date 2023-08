Cosenza, al via la consegna della card sociale per le famiglie in difficoltà

COSENZA – Al via la consegna della card sociale da attivare entro il prossimo 15 settembre. Franz Caruso: “Si tratta di un aiuto per le famiglie meno abbienti”. Dal 20 luglio scorso è disponibile, presso gli uffici welfare di via degli Stadi, la documentazione necessaria ai beneficiari per ritirare la carta “Dedicata a te” presso qualsiasi ufficio postale.

L’elenco dei 1540 aventi diritto della carta solidale, individuati dall’INPS tra i residenti iscritti nell’anagrafe comunale appartenenti a nuclei familiari con ISEE ordinario, in corso di validità, non superiore ai 15.000 euro annui, è da tempo pubblicato sull’ Albo Pretorio on-line del Comune di Cosenza al seguente link: https://www.comune.cosenza.it/moduli/output_immagine.php?id=12490

Social card, Caruso: “è un aiuto, seppur non adeguato”

“La social Card ‘Dedicata a te’ è una carta elettronica con un contributo unico di 382,50€ destinato alla spesa e ai generi alimentari di prima necessità – afferma il sindaco Franz Caruso – Si tratta di un aiuto, seppur non adeguato a soddisfare complessivamente il disagio sociale che ha raggiunto percentuali altissime, concesso alle famiglie meno abbienti. E’ impietoso a tal riguardo il rapporto 2022 su povertà ed esclusione sociale in Italia che attesta una forte crescita dei cosiddetti “poveri assoluti” nel nostro Paese sin dal 2008, decisamente aumentata dal 2020 a causa della pandemia ma che non sembra arrestarsi, colpendo soprattutto le famiglie con figli minori e con lavoratori a termine.

Ecco perché è indispensabile agire immediatamente con le misure che si riescono a mettere in campo per dare sostegno e vicinanza fattiva a quanti soffrono la crisi mordente e perdurante ormai da troppo tempo, con l’obiettivo di costruire approcci efficaci per contrastare il disagio economico/sociale dei nostri giorni. In questo contesto la carta solidale, che è parte di un finanziamento del “Fondo Alimentare”, è uno strumento importante per l’attivazione del quale i nostri uffici welfare sono a completa disposizione dei beneficiari”.

“Carta “Dedicata a te” – spiega l’assessore al welfare Veronica Buffone – è una misura di sostegno al bisogno ed al disagio delle famiglie che prevede un contributo una tantum da spendere esclusivamente entro il 31 dicembre 2023. Per attivare la card assegnata sarà necessario utilizzarla per effettuare un primo pagamento entro il 15 settembre 2023. La mancata attivazione entro la data indicata comporterà l’annullamento del contributo. Ecco perché è importante che i beneficiari si rechino prima possibile presso i nostri uffici welfare di via degli stadi, dov’ è, peraltro, affisso l’elenco degli aventi diritto, per avviare le procedure per il ritiro della carta solidale”.