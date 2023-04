Cosenza: al via la bitumazione delle strade piene di buche, partiti i primi interventi

COSENZA – Con la fine della stagione invernale e delle piogge, almeno secondo le previsioni meteo, l’Amministrazione comunale di Cosenza ha avviato il piano di bitumazione delle strade della città. I cittadini e utenti della strada infatti, da tempo lamentano la presenza di buche in diversi punti.

La prima parte dei lavori è partita questa mattina ed ha interessato la centralissima Piazza Autostazione, via Quintieri e Via Antonino Scopelliti, come ha spiegato l’assessore Francesco De Cicco che detiene anche la delega alla Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cittadine. Il piano di bitumazione, prevede complessivamente un investimento di oltre 500mila euro, grazie ad un accordo quadro che mira riefficientare le strade della città di Cosenza.