Cosenza, al via il piano di disinfestazione e derattizzazione in città

COSENZA – Al via il il Piano di disinfestazione e derattizzazione delle strade cittadine, previsto dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, e predisposto, su indicazione dell’Assessore alla Manutenzione Francesco De Cicco, dal Dirigente Giovanni Ramundo e dal Servizio Integrato di Igiene Urbana del Comune di Cosenza.

Il programma degli interventi di disinfestazione del territorio messo a punto dall’Assessore De Cicco, in collaborazione con l’Assessore ai Quartieri e alle frazioni Pasquale Sconosciuto, avrà inizio nella notte tra il 24 ed il 25 luglio. Si comincerà dalla zona NORD della città.

Il Piano degli interventi si svilupperà in tre cicli distinti e interesserà l’intero territorio comunale che sarà suddiviso in quattro macro-aree (zona Nord, zona Sud, zona Centro e Frazioni). Le attività previste saranno effettuate di notte, a partire dalle ore 3.00. Si raccomanda, pertanto, agli abitanti delle zone interessate, di provvedere alla chiusura delle finestre e al ricovero di eventuali animali domestici fino alla conclusione delle operazioni. A partire dal 26 luglio avranno inizio, inoltre, le attività di derattizzazione delle aree urbane, a seguito di puntuali bonifiche.

Questo, nel dettaglio, il programma degli interventi

Il primo ciclo è previsto dal 24 luglio al 3 agosto

Nella notte tra lunedì 24 luglio e martedì 25 si svolgerà in tutta la zona Nord della città: via Bosco de Nicola, viale Sergio Cosmai, Viale Giovanni e Francesca Falcone, viale Paolo Borsellino, via Cesare Gabriele, via Libero Grassi, via Pietro Nenni, viale Giacomo Mancini, via Popilia primo tratto (dall’ultimo lotto a via Marafioti), via Panebianco, Via dei Mille, Rione S. Vito, Via degli Stadi, Piazza Zumbini, Piazza Europa, Contrada Serra Spiga, ecc.;

Nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 luglio gli interventi saranno effettuati in tutta la zona CENTRO della città :

viale della Repubblica, Via Riccardo Misasi, viale degli Alimena, via Montesanto, Piazza Bilotti, via Caloprese, Piazza Loreto, Piazza Europa, Corso Fera, Corso Mazzini, via 24 Maggio, via Popilia (secondo tratto) da via Marafioti a Piazza Mancini), viale Trieste, Muoio Piccolo, Muoio Grande, Acquedotto, ecc.;

Tutta la zona Sud della città sarà, invece, interessata dagli interventi di disinfestazione nella notte tra lunedì 31 luglio e martedì 1° agosto : Centro Storico, Via Lungo Busento Tripoli, via Sertorio Quattromani, via Milelli, via Rivocati, Corso Umberto, Piazza dei Bruzi, Piazza Riforma, via Antonio Monaco, Cartiera Bilotti, Via Principe, via Asmara, ecc.;

In tutte le frazioni si interverrà, invece, nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 agosto: Donnici Inferiore, Donnici Superiore, S. Ippolito, Borgo Partenope, Contrada Fiego, Contrada Guarassano, Contrada Ciomma, Contrada Venneri, Contrada Vallone di Rovella, ecc.).

Il secondo ciclo di disinfestazione è previsto dal 7 agosto al 22 agosto

Nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 agosto gli interventi sono programmati in tutta la zona Nord: via Bosco de Nicola, viale Sergio Cosmai, Viale Giovanni e Francesca Falcone, viale Paolo Borsellino, via Cesare Gabriele, via Libero Grassi, via Pietro Nenni, viale Giacomo Mancini, via Popilia primo tratto (dall’ultimo lotto a via Marafioti), via Panebianco, Via dei Mille, Rione S. Vito, Via degli Stadi, Piazza Zumbini, Piazza Europa, Contrada Serra Spiga, ecc.;

Nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 agosto gli interventi si sposteranno in tutta la zona Centro e cioè: viale della Repubblica, Via Riccardo Misasi, viale degli Alimena, via Montesanto, Piazza Bilotti, via Caloprese, Piazza Loreto, Piazza Europa, Corso Fera, Corso Mazzini, via 24 Maggio, via Popilia (secondo tratto) da via Marafioti a Piazza Mancini), viale Trieste, Muoio Piccolo, Muoio Grande, Acquedotto, ecc.;

Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 agosto sarà interessata la zona Sud: Centro Storico, Via Lungo Busento Tripoli, via Sertorio Quattromani, via Milelli, via Rivocati, Corso Umberto, Piazza dei Bruzi, Piazza Riforma, via Antonio Monaco, Cartiera Bilotti, Via Principe, via Asmara, ecc.;

Il secondo ciclo di interventi si chiuderà la notte tra lunedì 21 e martedì 22 agosto in tutte le frazioni della città.

Il terzo ed ultimo ciclo è previsto dal 24 agosto al 1° settembre

Nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 agosto gli interventi si concentreranno in tutta la zona Nord-Centro della città e cioè:

via Bosco de Nicola, viale Sergio Cosmai, Viale Giovanni e Francesca Falcone, viale P. Borsellino, via C. Gabriele, via Libero Grassi, via Pietro Nenni, viale G. Mancini, via Popilia (primo tratto- Ultimo Lotto), via Panebianco, Via dei Mille, Rione S. Vito, Via degli Stadi, P.zza Zumbini, P.zza Europa, C.da Serra Spiga, ecc.).

Nella notte tra giovedì 31 agosto e venerdì 1° settembre, invece, si interverrà in tutta la zona Centro-Sud della città: Centro Storico, Via Lungo Busento Tripoli, via S. Quattromani, via Milelli, via Rivocati, c.so Umberto, P.zza dei Bruzi, p.zza Riforma, via A. Monaco, Cartiera Bilotti, Via Principe,Via Asmara e frazioni.