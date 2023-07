Cosenza, al via i seminari sul PNRR per supportare sindaci e professionisti

COSENZA – Si è tenuto mercoledì scorso, nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia, il Seminario “PA DIGITALE 2026 – Stato di attuazione delle misure PNRR M1C1 digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA“.

L’evento è stato organizzato dal Settore PNRR della Provincia di Cosenza, diretto dal Dirigente Giovanni Amelio ed apre il Ciclo di Seminari dal taglio operativo-tecnico, previsti nell’ambito delle azioni di accompagnamento e di supporto ai Comuni del territorio al fine di dare un concreto aiuto non solo ai Sindaci, ma anche ai professionisti (ingegneri, architetti, geologi, avvocati e commercialisti) che si occupano di monitoraggio, gestione e rendicontazione degli interventi del PNRR.

Un appuntamento, organizzato con la collaborazione del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ANCI Calabria, per fare il punto della situazione sui progetti dedicati alla digitalizzazione che i Comuni hanno, o stanno realizzando, con i fondi del PNRR a valere sulla Missione 1 Componente 1 “PADigitale 2026”.

Il Seminario rientra negli incontri programmati dal Dipartimento per la trasformazione digitale, che ha realizzato il primo incontro a livello Regionale e successivamente a livello territoriale. La Provincia di Cosenza è la prima ad ospitare l’iniziativa.

Forte la soddisfazione del Presidente della Provincia Rosaria Succurro per le azioni concrete che l’Ente sta portando avanti a supporto dei Comuni, fra cui il seminario di oggi che è il primo nel panorama degli Enti locali calabresi e testimonia l’impegno e le professionalità messe in campo.

Con l’avvio del periodo di programmazione 2021-2027, la Provincia di Cosenza si è difatti orientata a svolgere la funzione di progettazione nell’ambito dei Fondi europei/nazionali/regionali, compresi i fondi del NEXT Generation EU legati all’attuazione del PNRR.

Di qui la volontà di questa Amministrazione di istituire il Settore del PNRR e dotarlo di un team di professionisti e di progettare ed implementare un sito web dedicato, punto di riferimento in cui trovare tutte le informazioni utili e gli aggiornamenti e attraverso il quale comunicare e interagire direttamente con la Provincia stessa.

la Provincia ha inoltre istituito il Settore dedicato alla Transizione Digitale e Innovazione, che riveste un ruolo strategico nella semplificazione dei rapporti con cittadini e imprese e in generale nella crescita della comunità e dell’economia. L’obiettivo è poter raccogliere le istanze territoriali dei comuni, soprattutto di piccola dimensione, in una relazione rinnovata con la Provincia che preveda un maggior coinvolgimento e una responsabilizzazione degli enti locali del territorio per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale e del miglioramento nell’utilizzo delle tecnologie.