Cosenza: al via i lavori nell’ex scuola primaria di via Giulia, che ospiterà il Centro per l’impiego

COSENZA – “Consegnata questa mattina la prima tranche dei lavori per la riqualificazione dell’ex scuola primaria Mario Dionesalvi di via Giulia, destinata ad ospitare il Centro per l’Impiego di Cosenza, per un finanziamento complessivo pari a 1.900.332,36 euro”. Lo annuncia il sindaco Franz Caruso che prosegue: “Sono entrate così nella fase operativa le procedure che ci consentiranno di dare una sede adeguata al CPI, per la cui permanenza nella nostra città ci siamo battuti con determinazione, evitandone un eventuale scippo. A tal fine il Comune sta affrontando una spesa di circa 80 mila euro, che corrisponde come fitto alla Provincia di Cosenza, per assicurare una sede provvisoria.

Abbiamo sempre avuto particolare attenzione verso la situazione di criticità in cui, al nostro insediamento, versava il Centro. Buona parte dei suoi dipendenti, erano stai collocati allora, temporaneamente in smart working per indisponibilità della sede ed era impossibile garantire il servizio di front office. Sin da subito ci siamo mossi per superare la problematica al fine di assicurare una sede adeguata al CPI, consentendoci di mantenerlo nella nostra città. Un obiettivo che ho perseguito e raggiunto con determinazione anche attraverso un’importante interlocuzione con la Regione Calabria, di cui devo dare merito anche all’assessore Giovanni Calabrese, con cui mi sono interfacciato, riuscendo a superare ostacoli tecnici e burocratici“.

“La struttura, tra le più importanti del patrimonio immobiliare del Comune qual è appunto l’ex scuola primaria Mario Dionesalvi di via Giulia, che abbiamo messo a disposizione – conclude Franz Caruso – sarà ora, con il contributo della Regione Calabria attraverso fondi del PNRR, riqualificata per ridare dignità al CPI. Un risultato che abbiamo raggiunto con impegno e costanza, ritenendo a giusta ragione che l’allocazione del Centro per l’Impiego nella città capoluogo di provincia è nevralgica non solo per Cosenza, quanto per tutti i comuni limitrofi e dell’area urbana. Del lavoro fin qui portato avanti ringrazio l’assessore ai LLPP, Damiano Covelli, il dirigente Slvatore Modeto ed il RUP, Gennaro Spolverino.