Cosenza, al via i cantieri per il Palazzetto dello Sport: garantirà anche le discipline paralimpiche

COSENZA – “Sono stati aperti stamani i cantieri per la realizzazione del Palasport polivalente indoor all’interno della Città dei Ragazzi, che ospiterà varie discipline sportive, alcune delle quali destinate all’esercizio anche agonistico da parte delle persone con disabilità”. Lo annuncia il sindaco Franz Caruso che non è potuto essere sul posto ed ha delegato l’assessore ai LLPP Damiano Covelli che ne ha curato il progetto finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU1 Il nuovo Palazzetto, si svilupperà su un’area di circa 1100 mq., avrà un’altezza interna netta di 7 metri e sarà edificato nell’area polivalente della Città dei Ragazzi già attrezzata per attività formative e ludico-ricreative destinate ai bambini e ai ragazzi.

“E’ una struttura pensata per tutti, di qualsiasi età e con qualsiasi disabilità – hanno affermato il sindaco Franz Caruso e l’Assessore Covelli – Un luogo moderno, al passo con i tempi, che potrà garantire anche la pratica delle discipline paralimpiche. Soprattutto, è un presidio di inclusione sociale che, per le sue caratteristiche, vanta pochi altri esempi nel resto del Paese, collocando Cosenza all’avanguardia per qualità e prestigio delle attività sportive. Il Palazzetto dello Sport, in poche parole, rappresenta l’ennesimo tassello del mosaico di città moderna, sostenibile ed inclusiva che stiamo realizzando. Tra i nostri obiettivi, infatti, occupa un posto di primo piano l’abbattimento di ogni barriera, anche e soprattutto di quelle che si frappongono all’esercizio della pratica sportiva, che noi riteniamo indispensabili per la formazione e la crescita dei nostri giovani”.

La nuova struttura ospiterà uno spazio polivalente per l’attività sportiva, spogliatoi e servizi per atleti, spogliatoi per giudici di gara e istruttori, un locale deposito e un locale di primo soccorso. L’area esterna sarà integrata anche con un campo polivalente destinato ad attività sportiva complementare (pallavolo e pallacanestro). L’ultimazione dei lavori è prevista per gennaio 2026.