Cosenza, al via da oggi “Aghia Sophia Fest” sul lungofiume Busento

COSENZA – Prende il via oggi nella suggestiva cornice del lungofiume Busento di Cosenza Aghia Sophia fest, il festival organizzato dall’associazione Il filo di Sophia. Il tema scelto per la 4^ edizione, in programma anche domani, sabato 25 maggio, è “Abitare futuri immaginari”. Anche l’Anpi sezione di Cosenza “A. Antonante” e la sezione della Presila “Eduardo Zumpano” saranno presenti in questa due giorni culturale per lanciare, insieme all’organizzazione del festival un forte messaggio di «condivisione e lotta, un messaggio che funga, insieme, da monito e sprone, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, unica speranza per la costruzione di un futuro più libero e consapevole».

«Un messaggio – scrivono le Anpi ­– che passa dall’ascolto delle parole di Max Collini, storico leader degli Offlaga Disco Pax e dalle note di Jukka Reverberi dei Giardini di Mirò, protagonisti dello spettacolo-concerto Storie di antifascismo senza retorica, che chiuderà, in scienza e bellezza, l’edizione 2024». «Essere presenti – concludono – vuol dire stare dalla parte giusta della storia, una storia che è divisiva solo per chi certi concetti non li comprende e certe pratiche non le tollera. Una storia che spetta a noi continuare, ogni giorno, a scrivere».

PROGRAMMA

Dibattiti, teatro, confronti su temi di stringente attualità, concerti, dj set, laboratori per l’infanzia e mostre d’arte. L’evento si svolgerà presso l’area 3 dei Bocs Art, lungo viale Norman Douglas, a partire, oggi, dalle ore 17. Sarà possibile raggiungere la splendida location a piedi (20 minuti dal centro cittadino), con il proprio mezzo privato (saranno diverse le aree parcheggio allestite lungo il viale stesso che conduce alla manifestazione) oppure con i mezzi pubblici dell’Amaco.

Durante tutta la durata dell’evento, area food&drink attiva con prodotti a km 0, mercatino dell’arte e dell’artigianato, esposizioni artistiche. Alle 17 ’incontro “Le città invivibili. Il futuro degli spazi urbani” con Giorgio De Finis (discussant Giuseppe Bornino). Seguirà “Dilaga ovunque. Street art e pubblicità dello spazio” con Vanni Santoni (discussant Giacomo Marinaro e Amaele Serino). Ci sarà poi Militanza Grafica live in Enigma. Il gioco della lotta. A seguire i live di Carcano, Scum, Bangkok Trance Drop e il dj set di Contatto elettronico.

Domani, sabato 25 maggio si inizia sempre alle 17 con l’incontro “Spettri di informazione. Manipolazione, censura e scomparsa dei diritti” con Karem Rohana (discussant Carla Monteforte). Segue “Vogliamo tutto. Cronache da una società ingiusta e indifferente” con Flavia Carlini (discussant Vittoria Morrone). La serata proseguirà con il concerto di Max Collini (Offlaga Disco Pax) e Jukka Reverberi (Giardini di Mirò) live in Storie di Antifascismo senza retorica. Dopo di loro il dj set di Fabio Nirta. Durante entrambe le giornate area food&drink, mostre a cura di Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, Flop Magazine, Giuseppe Apollonio, laboratori per l’infanzia a cura di Raccontami e Crescimondo, piccolo mercato dell’arte e dell’artigianato.