Cosenza, al Rendano ‘Quasi amici’ con Massimo Ghini e Paolo Ruffini

COSENZA – Martedì 21 e mercoledì 22 marzo, ALLE 20.30, torna “La Rassegna L’AltroTeatro” sul palco del teatro Rendano con lo spettacolo “Quasi amici” che vede protagonisti Massimo Ghini e Paolo Ruffini. Tratto dall’omonimo film francese (2011) con Francois Cluzet e Omar Sy, la storia racconta la nascita dell’amicizia tra due uomini molto diversi per carattere e per estrazione sociale, ma che troveranno insieme il modo di cambiare le proprie vite e di aiutarsi.

La brillante coppia composta da Massimo Ghini e Paolo Ruffini e l’ambientazione nostrana faranno rivivere con brio l’emozionante vicenda. Quasi Amici, ispirato a una storia vera, è stato il secondo film francese di maggiore incasso di tutti i tempi; in Italia è stato il film francese di maggiore incasso.

Scrive il regista Alberto Ferrari: “Un uomo molto agiato, intelligente, affascinante; un uomo che vive di cultura. Un uomo che il destino ha voluto relegare a solo cervello, facendolo precipitare con il parapendio. E un altro uomo che entra ed esce di galera, con una sua intelligenza vivace e una cultura fatta sulla strada. Un uomo che preferisce porre il suo corpo avanti a tutto e lasciare il cervello quieto nelle retrovie. Un predatore che in realtà è una preda delle proprie debolezze. Questi due uomini entrano in contatto e diventano inseparabili. Ridere sarà il veicolo segreto per arrivare a comprendere ancora di più i meccanismi che regolano la vita e i destini di questi uomini. Ridere di sé e dell’altro per conoscere di più in profondità chi ci sta davanti: nudo, senza schermi”.