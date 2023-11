Cosenza, al Liceo Telesio l’ottava edizione di ‘Io Leggo Perchè’

COSENZA – “Leggere è indispensabile per la crescita e la formazione dei ragazzi. La consapevolezza degli studenti italiani dell’importanza della lettura è forte e radicata…l’iniziativa #ioleggoperché contribuisce a valorizzare questa consapevolezza e a orientare i ragazzi nella straordinaria ricchezza che i libri possono offrirci”.

Sono le parole del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, nel salutare l’ottava edizione di #ioleggoperché, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura dell’Associazione Italiana Editori che punta a rafforzare nella quotidianità dei ragazzi l’abitudine alla lettura attraverso la donazione di nuovi libri alle biblioteche scolastiche. Tema di quest’anno: “Diventare grandi con i libri”.

Le iniziative del Telesio

Da martedi 7 a venerdì 10 novembre saranno tante le occasioni di approfondimento, confronto e crescita offerte agli studenti e alle loro famiglie. Dagli incontri con l’autore e presentazioni di libri per la sezione “visti da vicino” alle riscritture “in positivo” di testi d’autore, come omaggio a Italo Calvino, nella sezione “pagine cancellate”.

Tra i nomi di quest’anno Mimmo Gangemi, scrittore, ingegnere e giornalista molto apprezzato in Francia, autore del romanzo Il giudice meschino da cui è stata tratta l’omonima fiction con Luca Zingaretti, che al Telesio presenterà l’ennesimo romanzo di successo: ‘L’atomo inquieto’, il racconto di un individuo declinato anzitempo, per le troppe vite vissute, circondato dalla benevolenza degli abitanti di un paese della Calabria, un uomo ai margini della vita, ormai perso nell’oblio di una mente difettosa.

Gli incontri sono aperti al pubblico che in queste giornate può fattivamente contribuire a potenziare le biblioteche scolastiche e nella fattispecie la prestigiosa “Stefano Rodotà” del Liceo Classico di Cosenza, attraverso donazioni in denaro o acquistando, da sabato 4 a domenica 12 novembre presso una delle librerie gemellate, un libro che verrà consegnato alla scuola con l’etichetta recante il nome dell’acquirente.

A Cosenza le Librerie gemellate sono: la UBIK (Via XXIV Maggio 49); JUNA (Via Minzoni 30); LIBRERIE PAOLINE (Via Misasi ex Via Roma 28).