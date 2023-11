Cosenza: al fashion designer Claudio Greco, il ‘Premio Bellini’ per la moda

COSENZA – Claudio Greco, fashion designer cosentino, riceverà domani, domenica 12 novembre a Catania, il Premio Bellini per la moda nell’ambito della XIII edizione al teatro Massimo Bellini. Il Premio è ideato, promosso e organizzato da Gianna Azzaro, titolare della GAR Eventi.

Dai tessuti più pregiati alle collezioni più audaci, Claudio Greco è pronto a stupire il pubblico presente con una capsule delle sue collezioni. L’evento, che è finalizzato anche ad una raccolta fondi a favore del progetto “Bambini speciali”, come proposto da Olga La Camera, presidente del Rotary Club San Gregorio di Catania-Tremestieri Etneo.

Claudio Greco ha scelto per l’occasione di dedicare il suo premio ad un talento unico scomparso prematuramente, un modo per ricordare che la purezza del talento va ricordata e promulgata, per essere il punto di partenza di tanti giovani che cercano nuovi spunti e passioni. La conduzione è affidata all’attrice di teatro e tv Patrizia Pellegrino e il presentatore di casa Ruggero Sardo. Presenti anche l’attrice imitatrice Emanuela Aureli, l’attore e conduttore televisivo Paolo Conticini, Ester Pantano e Domenico Centamore reduci della serie tv Rai Makari.